Izšķīrās, pārdeva visu un pārcēlās uz kruīza kuģi: sieviete atklāj, kas nav labi ar dzīvi jūrā
Amerikāniete Linnela, kura pārdeva māju un pārcēlās dzīvot uz kruīza kuģiem, pastāstīja par šāda dzīvesveida grūtībām.
Pēc viņas teiktā, aiz skaistajiem skatiem un nepārtrauktajiem ceļojumiem slēpjas troksnis, šauras kajītes un ievērojami izdevumi, rakst TSN.
Daudziem cilvēkiem pastāvīga dzīve uz kruīza kuģa šķiet kā sapņa piepildījums: ceļojumi pa pasauli, jaunas valstis, okeāna ainavas un bezrūpīga ikdiena bez sadzīves raizēm.
Tomēr amerikāniete vārdā Linnela, kura jau ilgu laiku dzīvo tieši šādi, apgalvo, ka aiz romantiskās ainas slēpjas arī noteiktas grūtības.
Sieviete vada "YouTube" kanālu par ceļošanu ar nosaukumu "Poverty to Paradise", kur stāsta par savu neparasto dzīvesveidu. Pēc viņas teiktā, viņa pārdevusi māju, pametusi neveiksmīgu laulību, aizgājusi no toksiska darba un nolēmusi sākt dzīvi no jauna.
Šodien Linnela ceļo pa pasauli ar kruīza kuģiem, līdzi ņemot tikai nelielu čemodānu un mugursomu. Tomēr viņa uzsver, ka arī šādam dzīvesveidam ir savi mīnusi. Video amerikāniete detalizēti pastāstīja par grūtībām, ar kurām sastopas gandrīz katru dienu.
Ierobežota telpa
Viena no galvenajām dzīves uz kuģa negatīvajām pusēm, viņasprāt, ir kajīšu nelielais izmērs. "Iedomājieties savu pašreizējo guļamistabu, sadaliet to uz pusēm un tagad mēģiniet šajā pusē ievietot divguļamo gultu, pāris naktsskapīšus un visu nepieciešamo," vņa, smejoties, sacīja. "Tieši tā izskatīsies jūsu kajīte."
Ne mazāk sarežģīta, pēc Linnelas teiktā, ir situācija ar vannasistabām. Viņa tās salīdzina ar lidmašīnu tualetēm ļoti ierobežotās telpas dēļ. "Šī telpa liks jums nopietni pārdomāt dzīvi uz kruīza kuģa," norādīja blogere.
Pastāvīgs troksnis
Vēl viena problēma ir plānās kajīšu sienas. Linnela pastāstīja, ka sliktās skaņas izolācijas dēļ bieži ir dzirdami kaimiņi, un dažkārt viņai pat nākas uzlikt spilvenu uz galvas, lai varētu aizmigt. Pēc viņas teiktā, šis faktors ir īpaši svarīgs cilvēkiem, kuri plāno daudz laika pavadīt savā kajītē vai augstu vērtē klusumu un privāto telpu.
Viņa arī ieteica rūpīgi pārdomāt pārcelšanos uz kuģa intravertiem un cilvēkiem, kuriem nepatīk pastāvīga socializēšanās. "Ja jums nepatīk būt cilvēku vidū, tā var kļūt par problēmu," sieviete brīdina.
Tāpat šāds dzīvesveids var būt sarežģīts cilvēkiem, kuri cieš no jūras slimības.
Augstas dzīves izmaksas
Atsevišķu uzmanību Linnela veltīja finansiālajai pusei. Pēc viņas teiktā, izmaksas lielā mērā ir atkarīgas no kruīza kompānijas un kajītes veida, taču kopumā pastāvīga dzīvošana uz kuģa nav lēta.
Viņa norādīja, ka paši kruīzi var izmaksāt no 80 līdz 100 tūkstošiem dolāru gadā.
Tomēr ar to izdevumi nebeidzas — papildus jāmaksā par internetu, dažādiem pakalpojumiem uz kuģa un medicīnisko aprūpi.
Īpaši uzmanīgiem, viņasprāt, jābūt cilvēkiem, kuriem regulāri nepieciešama medicīniskā palīdzība. Linnela uzsvēra, ka medicīnas pakalpojumi uz kuģiem parasti ir dārgāki nekā uz sauszemes.
Vienveidīgs ēdiens
Vēl viens iespējamais mīnuss ir ēdināšana. Neskatoties uz plašo ēdienu izvēli uz kuģa, laika gaitā ēdienkarte var sākt atkārtoties. Linnela atzīst, ka daudziem cilvēkiem tā nebūs problēma, taču īstiem gardēžiem šāda vienveidība var ātri apnikt.
Kāpēc viņa tomēr nenožēlo savu izvēli
Neskatoties uz visiem trūkumiem, amerikāniete neslēpj, ka ir apmierināta ar savu lēmumu un neplāno atgriezties pie iepriekšējā dzīvesveida. "Izrādījās, ka tas ir ideāli piemērots tieši man," viņa sacīja. "Man tas ļoti patīk, un man plusi ievērojami pārsniedz mīnusus."
Pēc Linnelas teiktā, viņa visvairāk novērtē iespēju ceļot pa pasauli, pastāvīgi atklāt jaunas vietas un iepazīt dažādas kultūras. Viņa atzīst, ka iespēja redzēt desmitiem valstu, vienkārši izkāpjot no kuģa jaunā ostā, padara visus neērtos aspektus par pieņemamu cenu šādam dzīvesveidam.