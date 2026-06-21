Drīzumā gaidāms spēcīgākais El Ninjo pēdējo 140 gadu laikā: kā tam sagatavoties
ASV meteorologi no Nacionālās okeānu un atmosfēras administrācijas (NOAA) oficiāli paziņoja, ka Klusajā okeānā ir sācies dabas fenomens El Ninjo, kas tuvāko nedēļu laikā var mainīt laikapstākļus visā pasaulē.
Sinoptiķi brīdina, ka šoreiz tas var izpausties īpaši spēcīgi. "Pastāv reāla iespēja, ka tas būs spēcīgākais El Ninjo pēdējo 140 gadu laikā," saka atmosfēras un vides zinātņu profesors Ņujorkas štata universitātē Olbani Pols Raundi.
Pasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) prognozē, ka El Ninjo apstākļi saglabāsies vismaz līdz ziemai. Atkarībā no tā stipruma un ilguma šis klimata fenomens var izraisīt sausumu, plūdus, karstuma viļņus un pārtikas un ūdens piegāžu traucējumus vairākos reģionos.
"Pasaulei tas jāuztver kā steidzams klimata brīdinājums, un tas tieši tāds arī ir," paziņoja ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs. "El Ninjo sekas pastiprinās globālās sasilšanas ietekmi."
Kas ir El Ninjo?
El Ninjo ir liela mēroga dabiskas izcelsmes klimata parādība, kas notiek ar regularitāti no diviem līdz septiņiem gadiem. Tā izpaužas kā okeāna ūdens temperatūras svārstības Klusā okeāna ekvatoriālajā centrālajā un austrumu zonā, kā arī attiecīgo reģionu atmosfēras izmaiņas.
Viss sākas brīdī, kad pasāti (spēcīgi, pastāvīgi vēji) virs tropiskās Klusā okeāna daļas vājinās, kā rezultātā tajā sāk uzkrāties silts ūdens. Lai gan attiecīgais okeāna reģions pēc izmēra ir aptuveni līdzīgs ASV kontinentālajai daļai un skar tikai vienu zonu, notiekošā sekas ir jūtamas visā pasaulē.
"Atmosfēras izmaiņas tropos pēc tam var ietekmēt arī attālākus reģionus vidējos platuma grādos. Tāpēc mēs esam tik noraizējušies par šo parādību, pat ja potenciāli atrodamies tūkstošiem un tūkstošiem kilometru no tās epicentra," intervijā DW skaidro Godarda Kosmisko pētījumu institūta (GISS) direktors Gāvens Šmits.
Notiekošais izskatās kā globālas ķēdes reakcijas iedarbināšana, un El Ninjo, pēc Šmita vārdiem, kļūst par "pirmo domino kauliņu atmosfēras reakcijā".
Kādas sekas ir gaidāmas?
Sekas dažādos reģionos būtiski atšķiras. Dažviet palielinās sausuma risks, citviet — plūdu iespējamība. Daļā Centrālamerikas, Āzijas, Āfrikas un Austrālijas teritoriju El Ninjo periodā bieži kļūst karstāks un sausāks. Rezultātā radušais ūdens trūkums var ietekmēt lauksaimniecību, hidroenerģētiku un ūdensapgādi.
Hondurasā vietējās varas aplēses liecina, ka aptuveni 75 pašvaldības var saskarties ar spēcīgu sausumu. Galvaspilsētā Tegusigalpā jau ir izsludināta ārkārtas situācija ūdensapgādē.
Citos pasaules reģionos riski ir citādi. Gar dažiem Dienvidamerikas Klusā okeāna piekrastes posmiem El Ninjo var izraisīt stipras lietusgāzes un postošus plūdus. Sekas var saglabāties vēl ilgi pēc lietavu vai ūdenskrātuvju izžūšanas beigām.
Šo klimata parādību saista ar ražas zudumiem un ekonomiskiem zaudējumiem, kas var sasniegt triljonus dolāru. 2015.–2016. gadā tās izraisītie ražas zudumi noveda pie tā, ka miljoniem cilvēku visā pasaulē bija nepieciešama pārtikas palīdzība.
Pieaugošais meža ugunsgrēku skaits arī izraisa arvien lielākas bažas. Zinātnieki brīdina, ka El Ninjo, visticamāk, palielinās stipra karstuma un sausuma risku, kas veicina ugunsgrēku izcelšanos Austrālijā, Kanādā, ASV un Amazones baseina tropiskajos mežos.
Vētras, rifi un Atlantijas viesuļvētru sezona
El Ninjo spēlē nozīmīgu lomu tropisko vētru aktivitātē. Zinātnieki prognozē, ka šogad Atlantijas viesuļvētru sezona būs mazāk aktīva nekā parasti. El Ninjo laikā virs Atlantijas okeāna parasti pastiprinās vēja nobīde (vēja šķērssvirze), kas apgrūtina vētru veidošanos un attīstību.
"Ūdens sāk silties Klusā okeāna tropiskās zonas centrālajā un austrumu daļā. Parasti El Ninjo attīstība, īpaši viesuļvētru sezonas kulminācijā, noved pie mākoņu daudzuma samazināšanās, mazākām negaisiem, mazāka nokrišņu daudzuma un mazāka tropisko ciklonu skaita Atlantijā," skaidro atmosfēras parādību speciālists Braiens Tangs.