Bezmaksas brīvdienas Toskānas villā; kāpēc daudzi šo "sapņu" piedāvājumu uztver skeptiski
Cilvēki, kuri vēlas uz laiku dzīvot Itālijas Toskānā, var saņemt bezmaksas mājokli villās un vēsturiskās ēkās, ja piekrīt uzraudzīt īpašumu īpašnieku prombūtnes laikā.
Par šo iespēju raksta Rumānijas izdevums "Cotidianul". Runa ir par pasaulē zināmu formātu, ko dēvē par "house sitting". Programmas dalībnieki saņem mājokli bez īres maksas, taču uzņemas vairākus pienākumus, kas saistīti ar īpašuma uzturēšanu, kamēr īpašnieki atrodas ilgstošā prombūtnē vai vispār nedzīvo mājā pastāvīgi, to apmeklējot tikai nedēļas nogalēs vai atvaļinājuma laikā.
Kā norāda izdevums, papildus rūpēm par pašu māju saskaņā ar vienošanos ar īpašnieku pienākumos var ietilpt arī dārza kopšana, rūpes par mājdzīvniekiem un dažādu nelielu uzdevumu veikšana.
Publikācijas autori uzsver, ka sapnis par dzīvi vienā no gleznainākajiem Itālijas reģioniem var kļūt par realitāti bez īres izmaksām tiem, kuri ir gatavi uzņemties atbildību par svešu īpašumu. Vienlaikus šī programma neprasa lielus ieguldījumus, atšķirībā no zināmās shēmas, kur tiek iegādātas pamestas mājas par simbolisku cenu ar sekojošu remontu, kas var izmaksāt desmitiem vai pat simtiem tūkstošu eiro.
"Daudziem dalībniekiem šī pieredze ir ne tikai iespēja ietaupīt naudu, bet arī iespēja kādu laiku dzīvot Toskānas vidē, prom no lielpilsētu steigas. Savukārt īpašnieki gūst labumu, jo viņu mājokļi tiek pieskatīti un uzturēti viņu prombūtnes laikā," teikts publikācijā.
Ko cilvēki raksta komentāros
Publikācija izraisīja pretrunīgu reakciju lasītāju vidū. Daļa komentētāju ideju uztvēra pozitīvi un izteica vēlmi izmantot šādu iespēju. Daži lietotāji tieši rakstīja, ka gribētu doties uz Itāliju vai iegūt vairāk informācijas par dalību programmā.
Vienlaikus bija arī skeptiķi. Kāds lasītājs norādīja, ka rūpes par māju, dārzu un dzīvniekiem faktiski var pārvērsties pilnvērtīgā darbā bez samaksas.
"Ar visu cieņu pret villu īpašniekiem... Bet, ja kā īres maksa man jāaprūpē māja, dzīvnieki, dārzs utt., tas aizņem visu manu nedēļu, un jebkurā gadījumā tas nav izdevīgi. Ja viņiem vajag kalpotāju... tad kalpotājam ir jāmaksā," rakstīja lasītājs.
Tāpat komentētāji norāda, ka šādi piedāvājumi patiesībā nav pieejami visiem, un pat citu ES valstu pilsoņiem var atteikt. "Tie, kas vēlas izmēģināt, pirms došanās būtu jāvēršas pašvaldībās! Padoms: esiet uzmanīgi — ja runājat rumāniski, jums atteiks jau sākumā," rakstīja kāds komentētājs.