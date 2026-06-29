Ķīna attīsta specifisku novērošanas tīklu, kas paredzēs nākotnes noziegumus
Ķīnas uzņēmums "Geedge Network" sadarbībā ar Ķīnas valdību ir izstrādājis un pamazām ievieš novērošanas sistēmu tīklu, kas varēšot izskaitļot nākotnes noziegumus.
2025. gada septembrī plaša skandāla virpulī nonāca Ķīnas uzņēmums "Geedge Network", kad noplūda vairāki uzņēmuma iekšējie dokumenti. Uzņēmums plaši zināms ar to, ka to izveidojis Fangs Binksins - datorzinātnieks, kas uzskatāms par galveno "Ķīnas ugunsmūra" jeb vispārējās interneta novērošanas sistēmas izstrādātāju.
Pēc datu noplūdes tapa zināms, ka uzņēmums "Geedge Network" pārdevis ugunsmūra komerciālo versiju arī tādām valstīm kā Mjanma, Kazahstāna un Etiopija, tomēr lielāko satraukumu raisījis kas cits - projekts, pie kā uzņēmums strādā šobrīd.
Proti, datu noplūdē tapis zināms, ka "Geedge Network" šobrīd kopā ar Ķīnas valdību ir izstrādājis un ievieš sistēmu, kas "paredzēs" nākotnes noziegumus. Šajā sistēmā potenciālie pārkāpēji tiks identificēti sekojoši - mākslīgais intelekts reāllaikā analizēs visas konkrētas personas digitālās mijiedarbības, un pēc tam šos datus apvienos ar šo personu uzvedību un saskarsmi ar citiem, kas tiks fiksēts ar uz ielu izvietotajām kamerām un mikrofoniem.
Šie dati tiks apvienoti ar cilvēku sociālajām aktivitātēm, kā, piemēram, apmeklētajām lokācijām vai draugu loku, kā arī konkrēto personu izglītību un nodarbošanos. Un, balstoties šajos datos, laika gaitā mākslīgais intelekts izveidos sarakstu ar "potenciāloajiem" likumpārkāpējiem.
Pirmais solis šīs sistēmas ieviešanai bija specifiskas kredītu sistēmas izveidošana, līdzīgi kā seriālā "Melnais spogulis" - ja pilsonis neievēro noteikumus, viņš zaudē "sociālā kredīta" punktus, un pakāpeniski tiek ierobežotas viņa iespējas izmantot dažādus pakalpojumus, piemēram, sabiedrisko transportu. Jau šobrīd, piemēram, Šanhajā, ja cilvēks šķērso ielu pie sarkanās gaismas vai neatļautā vietā, uz lielajiem ekrāniem krustojumā var tikt parādīta viņa seja, vārds un adrese.
"Potenciālo likumpārkāpēju" sistēmas lielākā problēma ir tā, ka tā uzrāda viltus pozitīvos rezultātus. Proti, daļa cilvēku var tikt iekļauti "potenciālo likumpārkāpēju sarakstā" un var potenciāli tikt aizturēti vienīgi tādēļ, ka viņu izglītība, komunikācijas veids vai patērētais mediju saturs, piemēram, vardarbīgu filmu skatīšanās, atbilst mākslīgā intelekta definētajiem draudu kritērijiem. Un šeit paliek jautājums, vai un cik lielā mērā Ķīnas valdība šiem "viltus pozitīvajiem" rezultātiem piegriezīs vērību.
Tikmēr sistēmas pilnīgu ieviešanu šobrīd kavē tas, ka tās izveidei ir nepieciešamas specifiskas mikroshēmas, kuru eksportu ASV jau bijušā prezidenta Džo Baidena laikā stipri ierobežoja. Tomēr šobrīd vairāki Ķīnas tehnoloģiju uzņēmumi ir apvienojušies, lai varētu šīs mikroshēmas izstrādāt paši.
"Potenciālo likumpārkāpēju" sistēmas ieviešanai rūpīgi seko līdzi divas valstis - Krievija un ASV. Krievijā drīz sāks darboties skaņu izolējošās novērošanas sistēmas, kas spēs no pūļa izšķirt atsevišķas balsis, bet ASV šobrīd strādā pie līdzīgas sistēmas izstrādes kā Ķīna, un pat ir nedaudz priekšā saviem konkurentiem sistēmas arhitektūras ziņā. Te jāpiemin, ka jau pirms vairāk nekā 10 gadiem bijušais ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes darbinieks Edvards Snoudens atklāja veselu ASV datu analīžu programmu virkni kā, piemērma,"Echelon", "Prism", "Bullrun" utt., kuru mērķis ir, teiksim tā, "izpētīt iedzīvotāju dzīvi pilnā mērogā". Tomēr neatbildēts paliek jautājums, cik ātri ASV šīs sistēmas varētu ieviest, jo Savienotajās Valstīs joprojām pastāv ietekmīgi demokrātiskie mehānismi, kas šādai sistēmai stātos pretī.