Cilvēki masveidā atsakās no saules paneļiem: kādi ir iemesli?
Kamēr lielākā daļa privātmāju īpašnieku izvēlas saules elektrostacijas, Vācijā strauji popularitāti iegūst cita saules enerģijas izmantošanas tehnoloģija.
Runa ir par saules kolektoriem, kas paredzēti ūdens uzsildīšanai vai apkures nodrošināšanai un kuru efektivitāte var sasniegt pat 80–90%.
Vēl pirms desmit gadiem saules kolektori bija ļoti pieprasīti arī citās Eiropas valstīs. Par to raksta Radio ZET.
Aizmirstā tehnoloģija atkal kļūst populāra
Līdz 2011. gada beigām Polijā bija uzstādīti saules kolektori ar kopējo platību aptuveni 909 000 kvadrātmetru, padarot tos par vienu no pieprasītākajām atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām valstī.
Mūsdienās situācija ir mainījusies – mājsaimniecību mikroģenerācijas tirgū gandrīz pilnībā dominē fotoelektriskie jeb saules paneļi, kas ražo elektroenerģiju. Tomēr saules kolektori, kas paredzēti ūdens uzsildīšanai un apkurei, atkal sāk piesaistīt arvien lielāku interesi.
Tomēr Vācijā saules kolektoru uzstādīšana joprojām turpinās ļoti aktīvi. Pēc ekspertu aplēsēm valstī pašlaik tiek izmantoti saules kolektori ar kopējo platību aptuveni 22 miljoni kvadrātmetru, kas ievērojami pārsniedz rādītājus kaimiņvalstīs.
Tas liecina, ka, neraugoties uz saules paneļu dominanci elektroenerģijas ražošanā, saules kolektori Vācijā joprojām tiek uzskatīti par efektīvu risinājumu ūdens uzsildīšanai un apkures izmaksu samazināšanai.
Ar ko saules kolektori atšķiras no saules paneļiem?
Viens no saules kolektoru popularitātes iemesliem ir tā dēvētā saules māju koncepcija. Šādās ēkās vismaz 65% no apkures vajadzībām tiek nodrošināti, izmantojot saules enerģiju.
Atšķirībā no saules paneļiem, kas pārvērš saules starojumu elektroenerģijā, saules kolektori saules enerģiju izmanto tieši siltuma ražošanai – galvenokārt ūdens uzsildīšanai un apkures sistēmu nodrošināšanai. Tieši šī iemesla dēļ kolektoru efektivitāte siltuma ieguvē bieži vien ir ievērojami augstāka nekā fotoelektriskajiem paneļiem.
Saules kolektori ir īpaši piemēroti šim uzdevumam, jo tie ļoti efektīvi pārvērš saules starojumu siltumā – to lietderības koeficients var sasniegt pat 80–90%. Salīdzinājumam – vairuma fotoelektrisko sistēmu efektivitāte ir ievērojami zemāka, jo tās paredzētas elektroenerģijas ražošanai, nevis tiešai siltuma ieguvei.
Likme uz divām tehnoloģijām vienlaikus
Papildu stimulu saules kolektoru tirgus attīstībai Vācijā devušas arī valsts atbalsta programmas, kas spēj segt ievērojamu daļu no iekārtu iegādes un uzstādīšanas izmaksām.
Tas padara saules kolektorus pieejamākus privātmāju īpašniekiem un veicina to plašāku izmantošanu. Daudzos gadījumos mājsaimniecības izvēlas kombinēt saules kolektorus ar fotoelektriskajiem paneļiem, vienlaikus iegūstot gan siltumenerģiju, gan elektroenerģiju.
Vienlaikus eksperti uzsver, ka saules kolektoriem un fotoelektriskajiem paneļiem nav obligāti jākonkurē savā starpā. Arvien biežāk abas tehnoloģijas tiek apvienotas vienotā sistēmā kopā ar siltumsūkņiem un enerģijas uzkrāšanas iekārtām. Tas ļauj no saules enerģijas vienlaikus iegūt gan elektroenerģiju, gan siltumu.
Kur saules kolektori ir visefektīvākie?
Eksperti norāda, ka mūsdienās saules kolektoru izmantošana kļuvusi specializētāka. Vislielāko ieguvumu tie sniedz vietās, kur visa gada garumā ir augsts karstā ūdens patēriņš. Tas galvenokārt attiecas uz:
- daudzdzīvokļu mājām;
- viesnīcām;
- viesu namiem;
- sporta centriem;
- citiem objektiem ar pastāvīgu siltumenerģijas patēriņu.
Iepriekš Jauns.lv vēstīja, ka saules paneļu īpašnieki neslēpj vilšanos. Ja vēl pirms četriem gadiem tika ziņots, ka saules paneļu īpašnieki pelna lielu naudu, tad tagad noskaņojums ir mainījies.
Kāds Valgas iedzīvotājs, kurš uz sava mājas jumta uzstādījis saules paneļus, atzīst, ka vairs pat necer atpelnīt šo ieguldījumu 20 gadu laikā.