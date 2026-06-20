Laika kapsulā Londonā atrasta zīmīte pārsteidzoši precīzi paredz nākotni
Londonā, veicot vērienīgus restaurācijas darbus slavenajā Kristāla pils (Crystal Palace) parkā, strādnieki atklājuši neparastu atradumu, kas gadu desmitiem bija slēpts no sabiedrības acīm.
Zem ievērojamā arhitekta sera Džozefa Pakstona krūšutēla tika atrasta laika kapsula, kas tur ievietota vēl 1964. gadā.
Kā ziņo "The Guardian", metāla kastē atradās vairākas monētas un ar roku rakstīta zīmīte. Tās autors, kurš parakstījies kā P. Raits Patersons, aprakstījis savu veiksmīgo likmi Epsomas Derbija zirgu sacīkstēs.
Pēc viņa teiktā, laimestu viņam atnesis zirgs vārdā Santa Claus (Ziemassvētku vecītis), bet nākamajam kapsulas atradējam viņš atstājis neparastu padomu – likt naudu uz zirgu, kura vārds būs saistīts ar Ziemassvētkiem.
Strādnieki nolēma pārbaudīt vēstījumu no pagātnes
Restaurācijas darbu vadītājs Džošs Smolss atzina, ka sākumā zīmīti uztvēris kā interesantu joku. Tomēr ideja pārbaudīt tajā izteikto pareģojumu šķitusi tik neparasta, ka viņš kopā ar kolēģiem nolēmis izpētīt kārtējā Epsomas Derbija dalībnieku sarakstu.
Starp pretendentiem uz uzvaru bija arī zirgs vārdā Christmas (Ziemassvētki). Pēc Smolsa teiktā, viņš pārskatījis dalībnieku sarakstus par vairākiem iepriekšējiem gadiem un nav atradis nevienu citu zirgu ar līdzīgu vārdu.
Pēc tam brits nolēma sekot zīmītē dotajam padomam un uz šo zirgu uzlika likmi 20 sterliņu mārciņu apmērā.
Visiem par pārsteigumu pareģojums patiešām piepildījās. Zirgs Christmas (Ziemassvētki) pirmais šķērsoja finiša līniju, un zem pieminekļa atrastā zīmīte kļuva par plašu diskusiju tematu sociālajos tīklos.
Sakritība izrādījās vēl neticamāka
Pēc zirga uzvaras stāsts ieguva vēl noslēpumaināku nokrāsu. Izrādījās, ka laika kapsulu atrada strādnieks vārdā Kračuns Mariuss Dorins (Crăciun Marius Dorin). Vīrietis kolēģiem pastāstīja, ka rumāņu valodā vārds "crăciun" nozīmē Ziemassvētki.
Šī sakritība cilvēkus pārsteidza ne mazāk kā paša zirga uzvara. Daudzi uzskatīja notikumu virkni par neticamu: zīmīte ar padomu, kas saistīts ar Ziemassvētkiem, zirgs vārdā Christmas, kā arī cilvēks, kurš atrada kapsulu un kura uzvārds saistīts ar tiem pašiem svētkiem.