Ārkārtas situācija lidmašīnā: šī kļūda var maksāt dzīvību
Bīstama pasažieru rīcība evakuācijas laikā kļūst par arvien nopietnāku problēmu.
Ja situācija neuzlabosies, aviokompānijas un atbildīgās iestādes var ieviest stingrākus sodus un papildu drošības pasākumus, lai nodrošinātu ātru un drošu pasažieru evakuāciju no lidmašīnas.
Starptautiskā Gaisa transporta asociācija (IATA) brīdinājusi, ka lielajām pasažieru lidmašīnām jāspēj pilnībā evakuēt visus pasažierus 90 sekunžu laikā, ziņo "The Sun".
Vienlaikus organizācija norāda, ka ārkārtas situācijās pasažieri joprojām mēdz mēģināt paņemt līdzi savu rokas bagāžu, neraugoties uz atkārtotiem brīdinājumiem.
Tā rezultātā tiek zaudēts dārgais laiks. Pēc IATA datiem pēdējā laikā šādu gadījumu skaits ir pieaudzis – evakuācijas vietā cilvēki satver koferus, fotografē vai vāc citas nevajadzīgas mantas.
Tomēr IATA vecākais viceprezidents operāciju, drošības un aizsardzības jautājumos Niks Karīns uzskata, ka ar brīdinājumiem vien var nepietikt. Pēc viņa teiktā, daudzi pasažieri neapzinās, cik ātri ārkārtas situācijā jāveic pilnīga evakuācija. Pētījumi liecina, ka četri no desmit cilvēkiem nezina, ka viņiem jāatstāj visa bagāža lidmašīnā.
"Ja neredzēsim gaidītās izmaiņas pasažieru uzvedībā, mums būs jāievieš stingrāki pasākumi. Tie varētu ietvert naudas sodus vai pat vienkāršu mehānisku bloķēšanas sistēmu bagāžas nodalījumiem virs sēdvietām," "The Times" citē Karīna teikto.
Viņš piebilda, ka naudas sodi var būt efektīvs līdzeklis, taču to iedarbība mazinās, ja tie netiek piemēroti konsekventi. Tāpat viņš norādīja, ka pirms šādas sistēmas ieviešanas tai būtu jāsaņem aviokompāniju atbalsts.
Karīns uzsvēra, ka, lai gan lielākā daļa pasažieru zina, kā rīkoties ārkārtas situācijās, pat dažas sekundes, kas tiek zaudētas, cenšoties paņemt bagāžu, var izrādīties izšķirošas.
"Tāpēc ir svarīgi veidot pareizus ieradumus visiem pasažieriem – katru reizi pievērst uzmanību drošības instrukciju demonstrēšanai un svarīgākās lietas, piemēram, pasi, naudu un medikamentus, turēt pie sevis. Tikpat svarīgi ir, lai pasažieri apzinātos sekas, ko rada apkalpes norādījumu ignorēšana. Kampaņa "Glāb dzīvību, nevis somu" ir tiešs atgādinājums par to, kas ir likts uz spēles situācijās, kad nepieciešama cilvēku evakuācija no lidmašīnas," viņš sacīja.
"Mēs redzam arvien vairāk gadījumu, kad pasažieri ārkārtas situācijās neievēro apkalpes norādījumus. Šādos apstākļos instrukciju izpilde ir izšķiroši svarīga. Pasažieriem jārīkojas ātri, bez vilcināšanās jāseko apkalpes norādījumiem un jāatstāj visas personīgās mantas lidmašīnā," piebilda ASV Federālās aviācijas administrācijas (FAA) vadītājs Braiens Bedfords.