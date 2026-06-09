Tēvs ar maziem bērniem ASV milzu ātrumā bēg no policijas, avārijas brīdī zīdainis izlido pa logu. Drāma beidzas ar brīnumu. VIDEO
ASV Arkanzasas štata policija publiskojusi šokējošu videoierakstu, kurā policijas pakaļdzīšanās laikā no avarējušā bēgļa automašīnas izlido zīdainis.
Drāma, kas, par laimi, nebeidzās ar traģēdiju, notikusi 24. maijā štata Ouačitas apgabalā. Izmeklētāji paziņoja, ka automašīnas vadītājs atteicās apstāties pēc ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma un bēgšanas laikā pat traucās ar vairāk nekā 160 km/h ātrumu, kaut gan automašīnā atradās četri mazi bērni.
28 gadus vecais Tairiss Flečers bēgšanas laikā vairākkārt iebrauca pretējā braukšanas joslā, līdz līkumā nenovaldīja stūri, automašīna ietriecās apgaismes stabā un apmeta kūleņus. Avārijas brīdī četrus mēnešus vecs zīdainis izlidoja no automašīnas. Kā izrādījās, viņš nebija ne piesprādzēts, ne bērnu sēdeklītī. Zīdainis guva tikai vieglus ievainojumus, vēsta “Fox 8”. Likumsargi no avarējušā transportlīdzekļa izglāba vēl trīs viegli savainotus bērnus, kuri visi bija jaunāki par sešiem gadiem.
Jau agrāk tiesātais Flečers tika aizturēts un nogādāts cietumā. Viņam izvirzītas vairākas apsūdzības, tostarp par bērnu apdraudēšanu un bēgšanu no policijas.