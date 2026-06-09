Bulgārija grasās atvieglot dzīvi agresorvalstij Krievijai, pārtraucot ieroču piegādes Ukrainai
Bulgārija plāno pārtraukt ieroču piegādes Ukrainai, paziņojis Bulgārijas jaunais aizsardzības ministrs Dimitars Stojanovs.
"Ukrainai ir vajadzīgi vairāk cilvēku, nevis ieroču," sacīja Stojanovs, piebilstot, ka, viņaprāt, ir nepieciešams "taisnīgs miers, kura nosacījumus noteiks pašas konflikta puses".
Tādu pašu viedokli paudis arī Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs. Līdz janvārim viņš ieņēma Bulgārijas prezidenta amatu un vairākkārt kritizēja Eiropas Savienību (ES) par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai.
Radevs arī aicināja atcelt Krievijai piemērotās sankcijas, jo tās nodarot kaitējumu arī Eiropas ekonomikai.
Kā atgādina aģentūra "Bloomberg", Bulgārija nav nosūtījusi ieročus tieši uz Ukrainu, taču munīcija no Bulgārijas uz Ukrainu tika nosūtīta caur citām ES valstīm. Kopumā kopš 2022. gada Bulgārija ir nosūtījusi 13 militārās palīdzības sūtījumus, taču to vērtību un saturu turējusi noslēpumā.