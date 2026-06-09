Francija aizcērt durvis Izraēlas finanšu ministra Smotriča deguna priekšā
Francija otrdien aizliegusi Izraēlas finanšu ministram Bezalelam Smotričam iebraukt valstī, paziņojis Francijas ārlietu ministrs Žans Noels Baro. Baro kritizēja Smotriču par aktīvu Jordānas upes rietumkrasta aneksijas un Gazas "atkārtotas kolonizācijas" veicināšanu.
Francijas teritorijā tika aizliegts iebraukt arī "četriem kolonistu organizāciju līderiem un 21 vardarbīgam kolonistam", platformā "X" pavēstīja Baro, nosodot "politiku, kuru lielākā daļa starptautiskās sabiedrības, kas ir stingri apņēmusies atbalstīt divu valstu risinājumu, nevar pieņemt".
Ministrs norādīja, ka paziņojums, ar kuru "noteiktas jaunas sankcijas personām, kas atbildīgas par apmetņu būvniecības un vardarbības pastiprināšanos Rietumkrastā", ir saskaņots ar Lielbritāniju, Kanādu, Austrāliju, Jaunzēlandi un Norvēģiju.
Smotričs ir otrais Izraēlas ministrs, kuram Francija pēdējos mēnešos aizliegusi iebraukt savā teritorijā. Pagājušajā mēnesī Francija aizliedza iebraukt Izraēlas nacionālās drošības ministram Itamaram Bengviram pēc tam, kad atklātībā nonāca video, kurā redzama viņa ņirgāšanās par aizturētajiem Gazas flotiles aktīvistiem.
Arī Īrija nesen aizliedza Bengviram un Smotričam ieceļot tās teritorijā.
Lielbritānija šādu lēmumu pieņēma jau pagājušā gada jūnijā, un tam sekoja arī citas valstis, tostarp Spānija un Slovēnija.