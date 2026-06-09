"Ukraina ir gatava. Redzēsim, kad būs gatava Krievija!" Zelenskis apstiprina gatavību miera sarunām
Ukraina ir gatava miera sarunām, otrdien preses konferencē Tallinā apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Kopīgā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu žurnālisti Zelenskim jautāja viņa redzējumu par miera sarunām, to iespējamiem dalībniekiem un ideālo iznākumu, vēstīja laikraksts "Postimees".
Runājot par miera sarunu ideālo iznākumu, Zelenskis norādīja, ka tas var būt tikai kara izbeigšana. Viņš teica, ka pirmais solis ceļā uz mieru ir ļaut diplomātiem darīt savu darbu. "Viņiem ir jāveic tehniskais darbs. Pamiers ir ļoti sarežģīts process - mēs nevaram vienkārši teikt: "Jā, mēs to gribam," un gaidīt, ka tas stāsies spēkā jau rīt," norādīja Ukrainas prezidents.
Komentējot iespējamo Krievijas rīcību pamiera laikā, Zelenskis norādīja, ka gadījumā, "ja mums trūktu garantiju un novērotāju, kas nodrošinātu, ka pamieru panāk un ievēro, Krievija mēģinātu izmantot šo iespēju. Labi, pamiers, bet ar kādiem nosacījumiem? Tas nav tehniski vienkāršs jautājums - diplomātiem tas jāizstrādā savā starpā," viņš klāstīja.
Ukrainas prezidents paziņoja, ka pamieru var panākt tikai ar līderu tikšanos. "Ir jāiesaistās Ukrainai, Krievijai, Eiropai un, vēlams, Amerikas Savienotajām Valstīm. Kāpēc Eiropai? Tāpēc, ka mēs esam Eiropā. Jūs paši minat piemērus par valstīm, kas cieš, un par to, ka bezpilota lidaparātu lidojumi kļūst bīstami - tā ir mūsu kopējā zeme," norādīja Ukrainas prezidents.
Zelenskis uzsvēra, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai Eiropa paliek droša dzīvesvieta, tāpēc tieši šīm valstīm ir jāpiedalās sarunās un jāsper pirmais, izšķirošais solis. "Ukraina ir gatava. Redzēsim, kad būs gatava Krievija," teica Zelenskis.
Ukrainas prezidents otrdien apmeklē Igauniju. Vizītes laikā viņš tiekas ar Igaunijas prezidentu un premjerministru Kristenu Mihalu, kā arī piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības formāta NB8 samitā.