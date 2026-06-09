Ikvienam, kurš dienējis Putina armijā, liegs ieceļot Eiropā
Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt ES personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, otrdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Eiropas Savienības (ES) 21. sankciju pakete pret Krieviju ietvers aizliegumu iebraukt ES personām, kas dienējušas Krievijas armijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, otrdien paziņojusi Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.
Sankcijas tiks vērstas pret Krievijas enerģētikas sektoru, Krievijas "ēnu floti", finanšu pakalpojumiem, kriptovalūtu pakalpojumiem, bankām un zvejniecību. Plānoti arī jauni ierobežojumi tirdzniecībai ar Krieviju.
"Mūsu sankcijas darbojas. Tās vājina Krievijas karadarbības ekonomisko pamatu. Šodien mēs pastiprinām savus centienus, ieviešot 21. sankciju paketi. Tā attiecas uz enerģētiku, bankām un kriptovalūtām, tirdzniecību, tostarp zvejniecību, kā arī vīzām Krievijas karavīriem," paziņoja Leiena.
"Mēs ierosinām pirmo reizi aizliegt ieceļošanu Eiropas Savienībā ikvienam, kurš kopš kara sākuma ir dienējis Krievijas bruņotajos spēkos," norādīja Leiena. "Melnajā sarakstā" tiks iekļauta vēl 31 banka un 30 Krievijas "ēnu flotes" kuģi.
Jauno sankciju paketi ir jāizskata un jāapstiprina visām 27 ES dalībvalstīm, un šis process var izraisīt izmaiņas, ja kādai valdībai būs iebildumi. Reaģējot uz Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. gadā, ES līdz šim ir piemērojusi sankcijas vairāk nekā 2400 fiziskām un juridiskām personām.