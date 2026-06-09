Tramps apgalvo, ka Tuvo Austrumu miera vienošanās esot gaidāma ļoti drīz
Foto: AP/Scanpix
ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē

Tramps apgalvo, ka Tuvo Austrumu miera vienošanās esot gaidāma ļoti drīz

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien apgalvoja, ka vienošanās par mieru Tuvajos Austrumos esot gaidāma ļoti drīz.

Tramps apgalvo, ka Tuvo Austrumu miera vienošanās ...

"Mēs atrodamies finiša taisnē, lai panāktu ļoti, ļoti labu vienošanos," viņš sacīja žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, atgriežoties Vašingtonā no Ņujorkas.

Vaicāts, vai tas būs dažu dienu vai nedēļu jautājums, viņš atbildēja, ka tas prasīšot "divas vai trīs dienas".

Tramps regulāri apgalvo, ka sarunas ar Irānu noritot ļoti labi un drīz esot gaidāma vienošanās, tomēr līdz šim viņa teiktais nav piepildījies.

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