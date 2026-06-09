ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 08:50
Tramps apgalvo, ka Tuvo Austrumu miera vienošanās esot gaidāma ļoti drīz
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien apgalvoja, ka vienošanās par mieru Tuvajos Austrumos esot gaidāma ļoti drīz.
"Mēs atrodamies finiša taisnē, lai panāktu ļoti, ļoti labu vienošanos," viņš sacīja žurnālistiem prezidenta lidmašīnā, atgriežoties Vašingtonā no Ņujorkas.
Vaicāts, vai tas būs dažu dienu vai nedēļu jautājums, viņš atbildēja, ka tas prasīšot "divas vai trīs dienas".
Tramps regulāri apgalvo, ka sarunas ar Irānu noritot ļoti labi un drīz esot gaidāma vienošanās, tomēr līdz šim viņa teiktais nav piepildījies.