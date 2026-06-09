Izraēlas triecienā Tīras pilsētai Libānas dienvidos nogalināti pieci cilvēki
Izraēlas triecienā Tīras pilsētai Libānas dienvidos pirmdien tika nogalināti pieci cilvēki, paziņoja Libānas Veselības ministrija.
Izraēla ir solījusi turpināt uzbrukumus Irānas atbalstītajam Libānas šiītu kaujinieku grupējumam "Hizbollah", atbildot uz tā uzbrukumiem Izraēlai, neraugoties uz Irānas draudiem.
"Hizbollah" pirmdien paziņoja, ka ir uzbrucis Izraēlas karavīriem Libānas dienvidos, bet neuzņēmās atbildību par nekādiem uzbrukumiem Izraēlas teritorijai.
"Ienaidnieka Izraēlas uzbrukumā Tīras pilsētai pie Sarkanā Krusta centra ir [nogalināti] pieci mocekļi un ievainoti astoņi cilvēki, no kuriem četri bija Sarkanā Krusta paramediķi," teikts Libānas Veselības ministrijas paziņojumā.
Libānas valsts ziņu aģentūra NNA ziņoja, ka "ienaidnieka gaisa triecienā tika izšauta raķete uz automobili Tīras pilsētā pie Libānas Sarkanā Krusta ēkas".
Trieciens Tīrai notika pēc tam, kad Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība pirmdien paziņoja, ka pārtrauc uzbrukuma operācijas Izraēlai. Atbildot uz Irānas izšautajām raķetēm uz Izraēlu, Izraēla gaisa spēki pirmdienas rītā veica triecienus militāriem mērķiem Irānā.
Irāna ir brīdinājusi, ka atsāks uzbrukumus, ja Izraēla turpinās triecienus Libānai, bet Izraēlas līderi pirmdien pavēstīja, ka Irāna viņus neiebiedēs.
Izraēlas aizsardzības ministrs Izraels Kacs solīja, ka armija "turpinās operācijas Libānā pret teroristu organizāciju "Hizbollah"". Viņš piebilda, ka Izraēla dos triecienus Beirūtas dienvidu piepilsētām, atbildot uz katru uzbrukumu Izraēlas ziemeļiem.
"Mēs kategoriski noraidām Irānas draudus. Uz jebkuru Irānas mēģinājumu saistīt Libānu un Irānu un uzbrukt Izraēlai tiks atbildēts ar lielu spēku, kas notika vakar," sacīja Kacs.
Irāna uzstāj, ka Tuvo Austrumu bruņotā konflikta izbeigšanai jāietver pamiers Libānā, un svētdien izšāva raķetes uz Izraēlu, atbildot uz Izraēlas triecieniem Beirūtas dienvidu piepilsētām tajā pašā dienā.