Jauniešu protesti Briselē pāraug vardarbībā
Briselē pirmdien notika jauniešu protesti, kas otro nedēļu pēc kārtas pārauga vardarbībā, un policija lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu pret demonstrantiem.
Policija iejaucās, kad protestētāji sāka bojāt atkritumu urnas un elektriskos skrejriteņus un meta akmeņus un petardes, vēstīja Vācijas ziņu aģentūras DPA reportieris no notikuma vietas.
Demonstrācija tika rīkota, atbildot uz policijas vardarbību pagājušonedēļ notikušos protestos pret plānotiem taupības pasākumiem izglītības nozarē.
Policija lietoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu arī pagājušās nedēļas protestu laikā, un bija redzams, ka policisti toreiz lietoja arī stekus. Briseles pilsētas pašvaldība paziņoja, ka šī policijas vardarbība tiks izmeklēta.
Protestus izprovocēja Beļģijas Franču kopienas taupības plāni, kas paredz palielināt mācību stundu skaitu vidusskolu skolotājiem un dot iespēju paaugstināt mācību maksu.
Pirmdienas protestos skolēniem pievienojās skolotāji un pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji, vēstīja ziņu aģentūra "Belga".
Protestos piedalījās vairāki tūkstoši cilvēku, kuru lielākā daļa protestēja mierīgi.