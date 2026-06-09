Ukrainā priekšlaicīgas dzemdības pieaug tur, kur karš ir vistuvāk, liecina statistika
Vairāk bērnu priekšlaicīgi piedzimst Ukrainas reģionos, kas atrodas vistuvāk frontei, un eksperti norāda uz kara izraisīto stresu, ziņo AP. Hersonas apgabalā priekšlaicīgo dzemdību skaits kopš 2019. gada ir gandrīz divkāršojies, liecina ANO dati.
Priekšlaicīgas dzemdības pieaug vairākos Ukrainas reģionos netālu no frontes līnijas, kur kara radītais stress grūtniecēm, šķiet, atstāj iespaidu, vēsta "Associated Press". Ārsti tādās pilsētās kā Zaporižja uztur trauslus jaundzimušos dzīvus starp gaisa trauksmes sirēnām, palātās ar aiznaglotiem logiem pret Krievijas sprādzienu viļņiem. Šī tendence saasina krīzi, jo arvien mazāk Ukrainas sieviešu vispār dzemdē.
Krievijas karš grauj Ukrainas populāciju visās frontēs, sākot no vīriešiem, kas mirst frontes līnijā, līdz pārvietotajām ģimenēm un bērniem, kas tā arī nepiedzimst. Paaudze, kas dzimusi zem uguns, nesīs kara medicīniskās un demogrāfiskās izmaksas vēl gadu desmitiem, ilgi pēc jebkura pamiera, padziļinot slodzi veselības aprūpes sistēmai, uz ko Krievija turpina mērķēt.
Cik tālu ir pieaudzis šis rādītājs
Hersonas apgabalā priekšlaicīgu dzemdību skaits pieauga no 5,4% no dzemdībām 2019. gadā līdz 9,8% līdz 2025. gadam — gandrīz divreiz vairāk nekā ANO dati. Zaporižjas apgabalā tas pieauga no 5,7% līdz 7,6%, bet Poltavas apgabalā — no 7,7% līdz 9,8%. Frontes līnija stiepjas cauri Hersonas un Zaporižjas apgabaliem. Poltava atrodas tālāk aizmugurē, taču regulāri tiek pakļauta gaisa triecieniem. Kopumā mazāk Ukrainas sieviešu dzemdē, tomēr lielāka daļa dzemdību tagad notiek priekšlaicīgi, ziņo AP.
Jaundzimušo dzīvības saglabāšana bombardēšanas laikā
Mediķu darbs ir delikāts un nežēlīgs. Zaporižjas intensīvās terapijas nodaļā viens mazulis, kas dzimis 30. grūtniecības nedēļā, sver tikai 700 gramus, kas ir krietni zem 2500 gramu sliekšņa, ko Pasaules Veselības organizācija (PVO) izmanto zema dzimšanas svara gadījumā. Marharitas Nehoroščivas dēls piedzima vēl agrāk, 26. grūtniecības nedēļā un svēra 940 gramus. Tagad deviņus mēnešus vecs, viņš joprojām cīnās ar hroniskām elpošanas problēmām, kamēr māte viņu audzina viena, viņas vīram karojot.
Ārstiem ir precīzi jāpārvalda skābeklis, jo pārāk daudz skābekļa rada patoloģiskas asinsvadu augšanas risku acīs un smagos gadījumos aklumu, saka ārsts Andrijs Lobanovs, kurš vada jaundzimušo intensīvo terapiju Zaporižjas bērnu slimnīcā. Kad atskan sirēnas, personāls paliek blakus inkubatoriem, nevis riskē pārvietot mazuļus.
Briesmas nav abstraktas. Daktere Natālija Bohuslavska, kura vada jaundzimušo nodaļu pilsētas dzemdību namā, pagājušajā mēnesī uzsāka maiņu ar trauksmes sirēnām, kas brīdina par tuvojošām raķetēm. Dažas stundas vēlāk krievu planējošā bumba trāpīja pilsētas komerciālajam rajonam, nogalinot vismaz 12 cilvēkus. Viņas komanda tajā pašā dienā palīdzēja dzemdēt bērnu un veica divus ķeizargriezienus, vienlaikus ārstējot sievieti, kura pēc gaisa trieciena piedzīvoja spontāno abortu.
Ilgākas izmaksas
Pārdzīvot dzemdības ir tikai sākums. Priekšlaicīgi dzimušiem bērniem bieži vien ir nepieciešama vairāku gadu ārstēšana elpošanas, neiroloģisko un attīstības slimību dēļ, kas ir liels rēķins valstij, kas atrodas kara stāvoklī. Slimnīcu pakalpojumi tiek ietekmēti "gan burtiski, gan metaforiski", saka Dakteris Endrjū Vīks, mātes un bērna veselības aprūpes profesors Liverpūles Universitātē.
Tas skar arī valsti, kurā dzimstības līmenis ir samazinājies līdz aptuveni vienam bērnam uz sievieti — mazāk nekā puse no 2,1 bērna uz iedzīvotāju skaitu, kas nepieciešami, lai vienkārši noturētos stabilā līmenī.