Brīdina par "tūristu slazdu" daudzu latviešu iecienītā Eiropas galvaspilsētā
Šis stāsts ātri izplatījās sociālajos tīklos un izraisīja karstas diskusijas par cenām populāros tūrisma rajonos Itālijas galvaspilsētā un ne tikai.
Divi saldējumi par 44 eiro – tieši tik daudz samaksāja amerikāniete, pastaigājoties pa Romas centru 3. jūnijā. Stāsts, ar ko Floridā dzimusī Nikola Anne dalījās sociālajos tīklos, ātri piesaistīja lietotāju uzmanību un izraisīja dzīvīgu diskusiju par "tūristu slazdiem" un cenu caurspīdīgumu vienā no visvairāk apmeklētajiem Itālijas galvaspilsētas rajoniem.
Pēc sievietes teiktā, viņa kopā ar vīru devās uz gelateriju "Don Nino" un pasūtīja divas saldējuma porcijas, katrā ar trim bumbiņām. Kamēr deserts tika gatavots, iestādes darbinieki pasūtījumam pievienoja arī citus papildinājumus – tostarp makarūnus un Sicīlijas kanoli ar pistāciju pildījumu.
Kā apgalvoja tūristi, viņai netika paskaidrots, ka par šiem papildinājumiem būs jāmaksā klāt. Nepatīkamais pārsteigums atklājās tikai rēķina saņemšanas brīdī.
"Man šķita, ka viņi teica 14 eiro," rakstīja Nikola "Facebook" grupā ar padomiem ceļotājiem, kas apmeklē Romu. Pēc viņas teiktā, īsto summu viņa saprata tikai tad, kad uzmanīgi aplūkoja čeku.
Saskaņā ar publicēto kvīti, katra no divām saldējuma porcijām maksāja 12 eiro. Papildus rēķinā tika iekļauts putukrējums, makarūni un pistāciju kanoli. Gala summa sastādīja 44 eiro. Turklāt pasūtījums tika veikts pie letes bez apkalpošanas pie galdiņa.
Savā ierakstā tūristi notikušo nosauca par "tūristu slazdu". Atbildot uz komentāriem, viņa uzsvēra, ka neplāno apstrīdēt samaksu un atzina, ka vajadzēja rūpīgāk noskaidrot cenas pirms pirkuma. Nikola arī pieminēja, ka ceļojot pa citiem Itālijas reģioniem viņa nekur nav saskārusies ar tik augstām saldējuma cenām.
Ieraksts ātri kļuva populārs un savāca simtiem reakciju un komentāru. Daudzi izrādīja līdzjūtību amerikāņu pārim, kamēr citi tikai konstatēja, ka rajonos ar augstu tūristu koncentrāciju cenas bieži vien ir ievērojami augstākas nekā pārējās pilsētas daļās.