Atklāta shēma, kā Putina tuvākie sabiedrotie izvairās no sankcijām un turpina lidot ar Rietumu biznesa lidmašīnām
Krievijas diktatora Vladimira Putina sankcijām pakļautā iekšējā loka locekļi joprojām lido ar Rietumos ražotām luksusa biznesa lidmašīnām. "The Wall Street Journal" izmeklēšanā noskaidrojuši "Bombardier" un "Gulfstream" biznesa lidmašīnu nonākšanu Kremļa rokās.
Krievijas diktatora Vladimira Putina sankcijām pakļautā iekšējā loka locekļi joprojām lido ar Rietumos ražotām luksusa biznesa lidmašīnām, vēsta laikraksts "The Wall Street Journal". Eiropas brokeru tīkls iegādājas lidmašīnas, reģistrē tās valstīs, kas ignorē sankcijas, un pēc tam nosūta uz Krieviju. Tikmēr Rietumu tiesībaizsardzības iestādes ir kļuvušas paviršas.
Rietumu valdības noteica sankcijas, lai sodītu Krievijas līderus un oligarhus par 2022. gada pilna mēroga iebrukumu Ukrainā un pārtrauktu kara finansēšanu, iesaldējot viņu aktīvus un liedzot tiem piekļuvi Rietumu tirgiem, taču cilvēki, pret kuriem šie pasākumi ir vērsti, turpina atrast veidus, kā no tiem izvairīties.
Pakļauti sankcijām, bet joprojām lido Rietumu lidmašīnās
Maskavas Vnukovas lidostā stāv 75 miljonus dolāru vērta "Bombardier Global" 7500 lidmašīna. Kanādā ražotā lidmašīna tiek pārdota pasaules turīgākajiem cilvēkiem, un tuvi Putina sabiedrotie lido ar līdzīgām lidmašīnām. Laikraksts pārskatīja aviācijas datu firmas ierakstus, importa dokumentus un lidojumu izsekošanas žurnālus, lai kartētu šo modeli.
Sergejs Čemezovs vada Krievijas valsts aizsardzības konglomerātu "Rostec" un pazīst Putinu kopš viņu VDK laikiem Austrumvācijā. Viņš ir lidojis ar "Bombardier" uz Dubaiju, Turciju un Dienvidaustrumāziju. "Flightradar24" izsekoja aptuveni sešus viņa lidojumus AAE laikā no 2025. gada oktobra līdz 2026. gada janvārim. Dubaijā viņam pieder īpašums, kas atrodas iepretim privātai pludmalei Palm Jumeirah, emirāta palmas formas mākslīgajā salā, kā iepriekš ziņoja "Radio Brīvā Eiropa". Nopludinātie finanšu dokumenti, kas pazīstami kā "Pandora dokumenti", savulaik saistīja viņu ar īpašumiem Spānijā.
Tas pats aplis, tās pašas privilēģijas
Arkādijs Rotenbergs, Putina bērnības džudo partneris Sanktpēterburgā, ieguva bagātību ar valsts līgumiem. Kopš Krievija 2014. gadā anektēja Krimu, pret viņu ir vērstas starptautiskās sankcijas. 2022. gada beigās viņš ieguva piekļuvi divām "Bombardier Global" lidmašīnām. "Flightradar24" rāda, ka tās lido uz Azerbaidžānu un AAE.
Igors Kesajevs savu naudu pelnīja ar tabakas un alkohola tirdzniecību, pēc tam pievērsās mazumtirdzniecībai un ieroču tirdzniecībai. "Forbes" lēš viņa bagātību 4,8 miljardu dolāru apmērā. Pēc iebrukuma ASV un ES viņu iekļāva melnajā sarakstā par palīdzību Krievijas armijas apbruņošanā. Saskaņā ar "Ch-Aviation" un "Import Genius" ierakstiem, 2023. gadā viņš ieveda melnu "Bombardier Global Express XRS".
Līdz pilna mēroga karam liela daļa Krievijas elites novietoja savas lidmašīnas Eiropas pārvaldības uzņēmumos tādās nodokļu oāzēs kā Šveice un Luksemburga. Karš viņiem izmaksāja šos darījumus un dažreiz arī pašas lidmašīnas. Viņi atteicās no Londonas, Francijas Rivjēras un Šveices vasarnīcām, tāpēc tagad dodas uz AAE, Turciju un Azerbaidžānu.
Kā lidmašīnas nonāk Krievijā
Mūsdienās sankcijām pakļautie krievi nonāk Rietumu lidmašīnās, izmantojot starpniekus un brokeru firmas. Eiropas dīleri iegādājas lietotas "Bombardier" un "Gulfstream" lidmašīnas. Viņi tās reģistrē tādās vietās kā AAE, Omāna, Kazahstāna un Dienvidāfrika, pēc tam lido uz Krieviju. Līdzīgas ēnu shēmas tika izsekotas arī iepriekš.
Lidmašīnas pārvietojās caur Vīnes uzņēmumu "Avcon" un tā meitasuzņēmumiem, pirms nolaidās Krievijā. Čemezova lidmašīna sākotnēji bija reģistrēta Bermudu salās "Avcon" vadībā. Vēlāk uzņēmums ar nosaukumu "Tarp Aviation" to iekļāva Krievijas reģistrā. Atsevišķs Vīnē bāzēts pārvaldnieks "SecuTrust", tur akcijas gan "Avcon", gan "Tarp" uzņēmumos.