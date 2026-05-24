Tramps atgādina par sevi Grenlandei, publicē savādu vēstījumu
ASV prezidents Donalds Tramps
Nils Zālmanis

Jauns.lv

ASV prezidents Donalds Tramps pēc ilgāka pārtraukuma atkal atcerējies par Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi, par kuras sagrābšanas nepieciešamību runājis jau gadiem ilgi.

Kamēr pēdējā laikā ASV prezidenta uzmanība pievērsta Irānai, laiku pa laikam ar sagrābšanu piedraudot Kubai un apcerot Venecuēlas nākotni, varētu padomāt, ka par milzīgo Grenlandes salu viņš bija piemirsis.

Lai izkliedētu jebkādas šādas ilūzijas, Tramps sociālajā vietnē "Truth Social" publicējis atgādinājumu, ka arī Grenlande joprojām atrodas viņa tēmēklī. "Sveika, Grenlande!", Tramps saka, iegrābies kalnā uz Grenlandes ciema fona.

Arī Grenlandes ārlietu ministrs Mute Egede toreiz pēc tikšanās žurnālistiem sacīja, ka ASV nav atteikušās no saviem mērķiem iegūt Grenlandi. "Mums ir sava sarkanā līnija. Arī amerikāņu izejas punkts nav mainījies," sacīja Egede.

Janvārī Tramps atkāpās no iepriekš vairākkārt paustajiem draudiem ar varu sagrābt Grenlandi, kad Dānija un citi NATO sabiedrotie bija izrādījuši stingru pretestību. Pēc tam Dānijas un Grenlandes amatpersonas pirmo reizi tikās Vašingtonā, un tika izveidota darba grupa, lai apspriestu ASV nostāju.

Tramps vairākkārt ir apgalvojis, ka ASV ir nepieciešams kontrolēt Grenlandi nacionālās drošības apsvērumu dēļ, izvirzot hipotēzi, ka, ja Amerika nepārņems Arktikas salu, tad tā varētu nonākt Ķīnas vai Krievijas rokās.

