VIDEO: Pakistānā pašnāvnieks ar mīnētu auto ietriecas vilcienā; daudz nogalināto un cietušo
Svētdien Beludžistānas provincē Pakistānas dienvidrietumos ar sprāgstvielām pildīts automobilis ietriecies vilciena sastāvā, kurā atradās militārpersonas un viņu ģimenes locekļi, un sprādzienā nogalināti vismaz 24 cilvēki, bet 70 guvuši ievainojumus, atsaucoties uz vietējām amatpersonām, vēsta mediji.
Vilciens atradās ceļā no provinces galvaspilsētas Kvetas uz Pešāvaru valsts ziemeļrietumos, kad to uz vienas no pārbrauktuvēm ar mīnētu automobili taranēja terorists pašnāvnieks.
Spēcīgā sprādziena rezultātā divi vagoni apgāzās un aizdegās. Eksplozijā cietušas arī tuvējās mājas un vairāk nekā desmit ceļa malā esošās automašīnas.
Beludžistāna ir mazapdzīvota Pakistānas province, kur vairums iedzīvotāju ir beludži, kas pieder sunnītu islāma novirzienam.
Kopš Pakistāna 1948. gadā ieguva neatkarību no Lielbritānijas, beludžu separātisti cīnās par neatkarīgas Beludžistānas izveidi.
Lielākais separātistu grupējums ir Pakistānā aizliegtā "Beludžistānas Atbrīvošanas armija" (BLA). Arī ASV šo grupējumu atzinušas par teroristisku organizāciju.
BLA bieži rīko uzbrukumus dažādiem civiliem objektiem, kā arī valdības ierēdņiem un militārpersonām.
Iepriekšējais lielais uzbrukums, par ko atbildību uzņēmās BLA, notika 31. janvārī, kad saskaņā ar varasiestāžu datiem tika nogalināti vismaz desmit drošības spēku pārstāvji un 11 civilpersonas.