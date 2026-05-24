Kiprā notiek parlamenta vēlēšanas
Kiprā svētdien notiek parlamenta vēlēšanas, kurās, kā liecina aptaujas, gaidāma sīva cīņa starp konservatīvo Demokrātisko apvienību un galēji kreiso Darbaļaužu progresīvo partiju.
Kopumā vēlēšanās startē septiņas partijas.
Tomēr parlamenta vēlēšanas neatstās lielu ietekmi uz valsts politiku, jo izpildvara Kiprā koncentrēta vispārējās vēlēšanās izraudzītā prezidenta rokās, bet parlamentam pamatā ir uzraudzības funkcijas.
Tāpēc valdību veidos un vadīs konservatīvais prezidents Niks Hristodulids, kas atrodas pie varas kopš 2023. gada.
Tomēr vēlēšanas tiek uzskatītas par sabiedrības noskaņojuma pārbaudi pirms 2028. gadā paredzētajām prezidenta vēlēšanām.
Piedalīties vēlēšanās ir tiesības aptuveni 569 000 balsstiesīgo pilsoņu.
Vēlēšanu iecirkņi durvis vēra plkst. 7.00, un balsošana ilgs līdz plkst. 18.00.
Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas tiks publicēti nobalsojušo aptauju rezultāti, bet pirmie oficiālie balsu skaitīšanas rezultāti gaidāmi ap plkst. 20.30.