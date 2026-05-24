Apšaude pie Baltā nama; drošības dienests nogalina uzbrucēju

ASV Drošības dienests 23. maija vakarā pie Baltā nama nošāvis kādu bruņotu vīrieti, kas atklājis uguni.

Apšaudē cietis arī kāds garāmgājējs.

Prezidents Donalds Tramps tobrīd atradies Baltajā namā, taču incidents viņu nav skāris, teikts Drošības dienesta paziņojumā.

Foto: AFP/Scanpix
Bruņoti policisti Baltā nama apkārtnē pēc apšaudes.

Apšaude izcēlās neilgi pēc pulksten 18 (svētdien pulksten 1 pēc Latvijas laika).

Vīrietis, pietuvojies Baltā nama drošības perimetram, izrāvis no somas ieroci un atklājis uguni.

Drošības dienesta aģenti atklāja pretuguni un uzbrucēju sašāva. Pēc apšaudes Bests tika nogādāts Džordža Vašingtona universitātes slimnīcā, kur viņš vēlāk nomira no gūtajām brūcēm, ziņo ASV Slepenais dienests.

ASV mediji vēsta, ka uzbrucējs esot 21 gadu vecais Nasirs Bests no Merilendas. Viņam bijušas nopietnas garīgās veselības problēmas, un iepriekš Bests vairākkārt bijis iesaistīts konfliktos ar Drošības dienestu. Viņa tiešsaistes profils liek domāt, ka viņš ticējis tam, ka ir Jēzus Kristus. 

