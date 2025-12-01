Medijs: Gruzijā protestētāju apspiešanai tika izmantoti ķīmiskie ieroči no Pirmā pasaules kara
Medijs BBC norāda, ka Gruzijas varasiestādes pērn valdības pretinieku protestu izklīdināšanai izmantojušas Pirmā pasaules kara ķīmisko ieroci.
“Varēja sajust, kā [ūdens] dedzina,” sacīja viens no protestētājiem par ūdens lielgabalu, ko Gruzijas varasiestādes Tbilisi ielās pret viņu un citiem protestētājiem pavērsa. Arī pediatrs Dr. Konstantīns Čahunashvili, kurš cieta no ūdens lielgabala darbības, stāsta, ka viņa āda pēc saskarmes ar ūdeni “dienām ilgi dedzināja”, un to sajūtu nevarēja dabūt nost ar ūdeni. “Tas bija vēl sliktāk, kad mēģināju to nomazgāt,” viņš sacīja.
Veicot izpēti Čahunashvili uzrunāja citus demonstrantus un aicināja raksturot viņu piedzīvoto demonstrāciju dienās - viņa aicinājumam atsaucās gandrīz 350 cilvēku. Gandrīz puse no demonstrantiem ziņoja par simptomiem, kas saglabājās ilgāk nekā 30 dienas — galvassāpēm, nogurumu, klepu, elpas trūkumu un vemšanu. 69 cilvēki pēc demonstrācijām tika izmeklēti ārstniecības iestādēs, un viņiem konstatēja paaugstinātu sirds elektrisko signālu anomāliju biežumu.
Dr. Čahunashvili pēc apkopotajiem datiem secināja to pašu, ko iepriekš bija novērojuši vietējie žurnālisti, ārsti un cilvēktiesību organizācijas — ūdens lielgabali, ko izmantoja Gruzijas varasiestādes, saturēja kādu ķīmisku vielu. Valdībai tika lūgts noskaidrot lielgabalos izmantoto vielu, taču Iekšlietu ministrija atteicās to atklāt.
BBC, sadarbojoties ar bijušajiem Gruzijas Speciālo uzdevumu departamenta darbiniekiem (nemieru policiju), centās identificēt vielu, kas, iespējams, bija pievienota ūdens lielgabalu ūdenim.
Bijušais bruņojuma vadītājs Laša Šergelašvili uzskata, ka tā varētu būt tā pati viela, ko viņam 2009. gadā lūdza testēt izmantošanai ūdens lielgabalos.
Viņš norāda, ka pēc saskarsmes ar vielu viņš un viņa kolēģi nevarēja brīvi elpot, un uzsvēra, ka vielu nevarēja nomazgāt pat ar speciālu sodas šķīdumu. Viņš ieteica varas iestādēm vielu neizmantot, bet, pēc viņa teiktā, tā tomēr tika uzpildīta ūdens lielgabalos — vismaz līdz 2022. gadam, kad viņš aizgāja no darba.
BBC izmeklēšanas laikā izdevās iegūt Gruzijas Speciālo uzdevumu departamenta inventāra kopiju, kas datēta ar 2019. gada decembri.
"Mēs atklājām, ka tajā bija divas ķīmiskas vielas, kas bija vienkārši uzskaitītas kā "Ķīmiskais šķidrums UN1710" un "Ķīmiskais pulveris UN3439". Dokumentam bija pievienota arī instrukcijas par to sajaukšanu," norāda žurnālisti.
UN1710 ir trihloretilēns (TCE) ir šķīdinātājs. Bet UN3439 ir vispārējs kods vairākām bīstamām ķīmiskām vielām, bet vienīgā, ko kādreiz izmantoja kā nemieru kontroles līdzekli bija brombenzilcianīds. Toksikologs prof. Kristofers Holstegs, izvērtējot pierādījumus, secināja, ka demonstrantu simptomi atbilst saskarsmei ar brombenzilcianīdu. “Tā kairinājums ir spēcīgs un ilgstošs. Ja tas tiešām tika pielietots protestos, tas ir ārkārtīgi bīstami.”
Brombenzilcianīds tika izmantots Pirmajā pasaules karā, frontē, kur notika cīņas starp Franciju un Vāciju. Ir maz dokumentētu liecību par šīs vielas lietošanu vēlākajos gados, taču tiek uzskatīts, ka ap 1930. gadiem to izņēma no apgrozības, raizējoties par ilgstošām sekām, ko tā nodara cilvēku veselībai.
Gruzija uzsākusi pārbaudi
Gruzijas valsts drošības dienests paziņojis, ka uzsācis par notiekošo pārbaudi, lai noskaidrotu, "uz kādu informāciju BBC paļāvās", un novērtētu, "cik būtiska un ticama varētu būt šī informācija". "Publicētajā reportāžā ir norādes par noziegumu, kas, ja tas apstiprināsies, būtu bijis vērsts pret pilsoņu dzīvību un veselību un būtu būtiski pārkāpis viņu un sabiedrības likumīgās intereses," norādīja drošības dienests.
"No otras puses, tā satur norādes par pretēja rakstura noziegumu - tādu, kas nopietni kaitē Gruzijas nacionālajām interesēm, tās starptautiskajam tēlam un reputācijai." BBC savā paziņojumā norādīja, ka reportāža balstīta "tiešā pašu protestētāju uzklausīšanā, vairāku trauksmes cēlēju, ANO ekspertu un ekspertu Gruzijā uzklausīšanā, kā arī medicīniskos pētījumos, rakstiskos dokumentos un ziņojumos". "Šī reportāža pavisam noteikti ir sabiedrības interesēs, un savāktie pierādījumi ir skaidri izklāstīti auditorijai," norādīja raidorganizācija.