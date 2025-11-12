Kijivas mērs: Ukrainā jasamazināt iesaukšanas vecumus
Ukrainas armijā trūkst karavīru, tāpēc iesaukšanas vecums būtu jāsamazina par vienu diviem gadiem, tas ir, līdz 22-23 gadiem, uzskata Kijivas mērs Vitālijs Kličko.
"Pašlaik iesaukšana Ukrainā ir iespējama tikai no 25 gadu vecuma. To var samazināt par vienu vai diviem gadiem, tas ir, līdz 23 vai 22 gadiem," intervijā vācu mediju uzņēmumam "Axel Springer" pauda mērs.
Valsti, kas aizstāvas pret Krievijas militāro agresiju, ir pametuši pārāk daudz karaklausībai pakļautu cilvēku, norādīja Kličko.
"Ukrainā ir milzīgas karavīru un cilvēkresursu trūkuma problēmas," dienu iepriekš intervijā vācu telekanālam "Welt" sacīja mērs.
Savukārt Krievija karā sūta aizvien vairāk jauniešu, viņš piebilda. Tas, ka Ukrainu pamet daudz jauniešu, rada bažas, atzina mērs.
Ukraina būtu priecīga, ja vismaz puse no viņiem pēc kara atgrieztos, norādīja Kličko. Jaunieši "diezgan ātri integrējas mītnes zemē, iemācās valodu" un izveido tur ģimenes, klāstīja Kijivas mērs.
Augustā Kijivas varasiestādes atļāva vīriešiem, kas jaunāki par 23 gadiem, izbraukt no Ukrainas, izraisot jaunu ukraiņu bēgļu vilni Eiropas valstīs. Ukrainas vīriešiem vecumā no 24 līdz 60 gadiem joprojām ir atļauts pamest valsti tikai izņēmuma gadījumos.
Pēc ierobežojumu atcelšanas nākamajās nedēļās gados jaunu vīriešu skaits, kas apmetas uz dzīvi Vācijā, salīdzinot ar iepriekšējo posmu, desmitkāršojies.
Ukrainai būtu jāatceļ jaunie noteikumi, kas ļauj valsti pamest 18 līdz 22 gadus veciem vīriešiem, oktobra beigās mudināja Bavārijas federālās zemes premjerministrs Markuss Zēders.
Gan Berlīnei, gan Briselei vajadzētu vērst spiedienu uz Kijivu, lai panāktu, ka tā nepieļauj jaunu vīriešu izbraukšanu no valsts, norādīja premjers.
"Neviens nebūs ieguvējs, ja arvien vairāk jaunu vīriešu no Ukrainas ieradīsies Vācijā, nevis aizstāvēs savu dzimteni," laikrakstam "Bild" sacīja Zēders.