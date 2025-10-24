Lietuvai nenodrošina miesassargu Baltkrievijas opozīcijas līderei Cihanouskai, kura atceļ vizīti Erevānā. Viņas apsardze gadā izmaksājusi apmēram miljonu eiro
Pēc Lietuvas atteikuma nodrošināt vismaz vienu miesassargu Viļņā dzīvojošā Baltkrievijas opozīcijas līdere Svjatlana Cihanouska atcēlusi vizīti Armēnijā, kur viņa plānoja piedalīties starptautiskā pasākumā Erevānā, piektdien vēstīja portāls "15min.lt".
"Jā, varu apstiprināt, ka mums bija jāpieņem šis grūtais lēmums atcelt mūsu ilgi plānoto pirmo vizīti Armēnijā, [lai apmeklētu] "EuroNest" plenārsesiju. Tas ir saistīts ar lēmumu apturēt Vadības apsardzes dienesta nodrošinātās apsardzi ārvalstīs," portālam teica Cihanouskas padomnieks Dzjaņiss Kučinskis, piebilstot, ka politiķes komanda ir piedāvājusi "apmaksāt viena drošības darbinieka vizīti Armēnijā".
Viņš arī apliecināja, ka nekritizēs Lietuvas lēmumu, piebilstot, ka birojs ir pateicīgs Lietuvas prezidentam, ārlietu ministram un Seima priekšsēdētājam par palīdzību.
Armēnijā notiks "EuroNest" pasākums. Tā ir starpparlamentāra asambleja, kurā piedalās Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Austrumu partnerības valstu parlamenti.
Jau vēstīts, ka šomēnes Lietuva samazināja Cihanouskas un viņas biroja apsardzes līmeni. Baltkrievijas opozīcijas līderes māja un birojs joprojām tiek apsargāti, taču viņas personiskā apsardze Lietuvā un ārzemēs vairs netiek nodrošināta.
Tāds lēmums tika plaši apspriests. Tika pausts viedoklis, ka lēmums ir politisks, izdabājot tiem, kas uzskata, ka Cihanouskai tiek piešķirta pārāk liela nozīme un ka viņas drošībai tiek piešķirti pārāk daudz resursu. Līdz šim Cihanouskas apsardze Lietuvai izmaksāja apmēram miljonu eiro gadā.
Tikmēr izskanēja arī viedoklis, ka apsardzes līmenis mainīts, reaģējot uz apdraudējuma līmeni, un bija saistīts ar tehniskiem iemesliem.
Vadības apsardzes dienests sāka apsargāt Cihanousku, kad viņa 2020. gadā ieradās Lietuvā pēc tam, kad bija spiesta atstāt Baltkrieviju.
"15min.lt" arī ziņoja, ka Baltkrievijas opozīcijas līdere apsver iespēju no Lietuvas pārcelties uz Poliju.