Gruzijas vadošā partija "Gruzijas sapnis" pastiprina ekonomiskās saites ar Gruziju
Gruzijas valdošās partijas "Gruzijas sapnis" vadībā Tbilisi ir nostiprinājusi ekonomiskās saites ar Maskavu, savukārt attiecības ar rietumvalstīm krasi pasliktinājušās, norāda medijs "Reuters".
Kā norāda medijs, Krievijas uzņēmums "Rosņeftj" šomēnes piegādājis pirmo naftas kravu Gruzijas jaunuzceltajai Kulevi naftas pārstrādes rūpnīcai. Saskaņā ar kuģu izsekošanas kompānijas LSEG informāciju tankkuģis "Kayseri" 6. oktobrī no Krievijas Melnās jūras ostas Novorosijskā uz Kulevi naftas termināli nogādāja 105 340 tonnas naftas "Siberian Light".
"Reuters" norāda, ka ar šo soli Krievija cenšas dažādot savu eksportu, vienlaikus risinot jautājumus saistībā ar Rietumu sankcijām, kas tai noteiktas pret Ukrainu izvērstā kara dēļ. Tikmēr Gruzija līdz ar pirmās naftas pārstrādes rūpnīcas nodošanu ekspluatācijā vēlas samazināt atkarību no degvielas importa no Krievijas, Turcijas, Azerbaidžānas, Rumānijas un Kazahstānas.
Rūpnīca tika nodota ekspluatācijā šomēnes, un tās sākotnējā pārstrādes jauda būs aptuveni 1,2 miljoni tonnu naftas gadā jeb aptuveni 24 000 barelu dienā. Līdz 2028. gadam naftas pārstrādes rūpnīcas jauda pakāpeniski pieaugs līdz četriem miljoniem tonnu gadā, lai nodrošinātu degvielas piegādi gan eksportam, gan vietējam tirgum.