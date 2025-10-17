"Mums jāizbeidz karš!" Vašingtonā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās
foto: scanpix
"Mums jāizbeidz karš!" Vašingtonā sākusies Trampa un Zelenska tikšanās

Jauns.lv/LETA

Vašingtonā piektdien sākusies ASV prezidenta Donalda Trampa un viņa Ukrainas kolēģa Volodimira Zelenska tikšanās.

Tikšanās notiek neformālā gaisotnē pusdienu laikā. Domājams, ka sarunu laikā tiks apspriests Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, miera sarunas ar Maskavu un jaunu ieroču piegāde Kijivai, tajā skaitā spārnoto raķešu "Tomahawk" iespējamās piegādes.

Atbildot uz žurnālistu jautājumiem pirms sarunām, Tramps pavēstīja, ka abi prezidenti plāno apspriest jaunas iespējas, kas ļautu Ukrainai dot triecienus Krievijai. "Jā, tas ir tas, par ko runāsim. Tā ir eskalācija, taču mēs to apspriedīsim," izteicās Baltā nama saimnieks.

Tramps arī paziņoja, ka gan Putins, gan Zelenskis vēloties kara izbeigšanu. "Tagad mums tas jāizdara," piebilda ASV prezidents.

