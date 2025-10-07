Bijušais Trampa padomnieks atzīts par vainīgu seksuālos noziegumos pret bērnu. Viņam piemērots nieka 6 mēnešu cietumsods
ASV prezidenta Donalda Trampa bijušais padomnieks ticības jautājumos, Teksasas mācītājs Roberts Moriss, atzīts par vainīgu seksuālos noziegumos pret 12 gadus vecu meiteni. Tomēr no viņam piespriestā 10 gadus ilgā cietumsoda, viņš aiz restēm pavadīs tikai 6 mēnešus.
Moriss, kurš Geitveja baznīcu ir pārvērtis par vienu nu lielākajām draudzēm ASV ceturtdien, 2. oktobrī, Osadžas apgabala rajona tiesā atzina, ka pirms aptuveni 40 gadiem seksuāli izmantoja 12 gadus vecu meiteni. Viņa advokāts pēc notiesājošā sprieduma medijiem norādīja, ka "Moriss patiešām nožēlo to, ko izdarījis".
Tiesa mācītājam par viņa nodarījumiem piemēroja 10 gadu ilgu cietumsodu, tomēr apgabala cietumā viņam nāksies pavadīt vien sešus mēnešus. Pārējos gadus viņš atradīsies policijas uzraudzībā. Tāpat Morisam ir jāreģistrējas kā seksuālajam noziedzniekam un jāsamaksā cietušajai 250 000 ASV dolāru kompensācija.
Kad 2024. gadā Sindija Klemišīra cēla pret mācītāju prasību tiesā, viņš publiski atzina, ka "tiešām reiz piedzīvojis morālu neveiksmi ar kādu jaunu dāmu". Tikmēr Sindija norādīja, ka seksuālie noziegumi pret viņu pirmo reizi tika veikti 1982. gadā, kad viņa bija vien 12 gadus veca.
Moriss, kurš vairākkārt viesojās pie Sindijas ģimenes Oklahomā, reiz uzaicināja viņu uz savu istabu, kur lika 12 gadus vecajai meitenei apgulties uz muguras. Pēc tam viņš sāka slidināt savas rokas zem meitenes drēbēm, aptaustot viņas krūtis un pieskaroties viņai zem apakšbiksēm. "Nekad nevienam par šo nestāsti. Tas visu sabojās!" mācītājs viņu piekodināja pēc notikušā. Turklāt, šī nebija vienreizēja epizode - darbības atkārtojās trīs gadu garumā līdz 1985. gadam.
1987. gadā meitene beidzot uzdrošinājās par notikušo pastāstīt saviem vecākiem un tā laika baznīcas vadītājam, tomēr nekāda rīcība tam nesekoja. 2000. gadu vidū Klemišīra vērsās pie Morisu un viņa baznīcu, aicinot uzņemties atbildību par notikušo. Reakcija arī šoreiz nesekoja, bet Morisa advokāti cietušajai nosūtīja vēstuli, kurā norādīja, ka "viņai pašai jāuzņemas atbildība par notikušo". Advokāti piedāvāja Sindijai 25 tukstošus eiro "kompensācijas naudu", bet sieviete to nepieņēma, jo viņa nevēlējās parakstīt advokātu izveidoto konfidencialitātes līgumu, kas viņai liegtu runāt par notikušo publiski.
Pēc vairākiem gadiem, kuru laikā notikums nepavirzījās uz priekšu, Osadžas apgabala rajona tiesa 2025. gada martā pret Morisu izvirzīja piecas apsūdzības par noziegumiem, kas veikti pret Klemišīru no 1982. līdz 1985. gadam. Pirmajā tiesas sēdē, kas notika šī gada maijā Moriss savu vainu neatzina un tika atbrīvots pret 50 000 ASV dolāru drošības naudu. Bet tiesas procesa noslēgumā mācītājs vainu par notikušo tomēr uzņēmās.
"[Kad jūs veicāt šīs darbības] Es nebiju “jauna dāma”, bet gan bērns. 12 gadus vecs bērns nespēj sniegt savu piekrišanu šādās situācijās. Mūsu starpā nekad nebija "nepiemērotas attiecības". Jūs veicāt pret mani noziegumu!" tiesā uzsvēra Sindija. Bet viņas māsa norādīja, ka Moriss uzdevās par "svētu vīru" un savus noziegumus slēpa, izmantojot reliģisko aizsegu.
Pēc notikušā Geitveja baznīca Morisu atstādinājusi no pienākumu veikšanas. Tāpat no baznīcas atstādinātas četras personas, kas "šo gadu laikā bija informētas par notikušo, bet nerīkojās". Tikmēr Moriss iesūdzējis baznīcu tiesā, pieprasot tai vairākus miljonus dolāru par "to, ka tās rīcība pēc viņa atkāpšanās bija nepareiza" un "baznīca esot sabojājusi viņa reputāciju".
Moriss Geitveja baznīcu nodibināja 2000. gadā Sautleikā, Teksasā, un kopš tā laika tā kļuvusi par vienu no lielākajām baznīcām ASV, kuru katru nedēļu apmeklē desmitiem tūkstošu cilvēku. Morisa sprediķi tika pārraidīti auditorijai visā pasaulē, viņa grāmatas kļuva par bestselleriem evaņģēliskajās aprindās. Tāpat viņš strādāja kā prezidenta Donalda Trampa padomnieks ticības jautājumos.