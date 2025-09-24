Daļa Samsonas ielas Taizemē iebruka ap plkst. 7.00 no rīta (pēc vietējā laika) 24. septembrī, ziņo Taizemes karaliskā policija
VIDEO: Bangkokā uz ceļa izveidojusies milzīga bedre
Daļa Samsonas ielas Taizemē iebruka ap plkst. 7.00 no rīta (pēc vietējā laika) 24. septembrī, ziņo Taizemes karaliskā policija (RTP). Bedre atrodas ļoti tuvu slimnīcai un policijas iecirknim.
Ir traucēta satiksme.
Bedre ir aptuveni 30 x 30 metrus plata un gandrīz 50 metrus dziļa, un tā turpina palielināties. Novērots, ka divi elektrības stabi nogāzās, un iekrita bedrē, kā arī policijas stacijas auto, teikts RTP paziņojumā. Tāpat arī divas citas automašīnas iekrita bedrē, ziņo “The Associated Press”.
Ziņots, ka Samsonas Metropoles Policijas stacija ir cietusi, kā arī cilvēkiem no tuvākās slimnīcas nācās evakuēties un iedzīvotājiem nācās pamest savas mājas, ziņo vietējais laikraksts “The Nation”.
Pilsētas gubernators Čadčarts Sittipunts norādīja, ka bedre izveidojusies, jo šobrīd tiek izbūvēta metro stacija, norāda ziņu aģentūras.