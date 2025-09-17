Kremļa propagandists Solovjovs tiešsaistē nejauši nopludina okupantu pozīcijas: Ukrainas aizstāvji ar dronu uzspridzina viņu štābu
Krievu propagandists Vladimirs Solovjovs nejauši atklāja Krievijas elites vienības atrašanās vietu, pēc kā Ukrainas bruņotie spēki tai uzbruka ar dronu "Ļutij".
Krievu propagandists Vladimirs Solovjovs ir iesaistīts skandālā: viņa televīzijas reportāžā par Krievijas armiju slikti izpludināta "tualešu" zīme un atšķirīgas interjera detaļas atklāja Krievijas armijas elites dronu vienības "Rubikon" bāzes atrašanās vietu. "Radio Brīvība" žurnālistu veiktā izmeklēšana atklāja propagandista iespaidīgo neveiksmi.
Izrādījās, ka bāze nemaz neatrodas "slepenā bunkurā", bet gan "Patriot" izstāžu centrā netālu no Maskavas — tajā pašā centrā, kur notiek armijas šovi un izstādes tūristiem. Tieši Solovjova video detaļas, nevis oficiāli Aizsardzības ministrijas vai paša "Rubikona" video, ļāva noteikt ģeogrāfisko atrašanās vietu.
Kā Solovjovs "nodeva" slepeno bāzi
Solovjova video redaktori mēģināja aizmiglot kadrus, taču viņi to paveica tik slikti, ka video bija redzamas zīmes un kolonnas ar zāles unikālo dekorāciju. Tā rezultātā žurnālistiem bija nepieciešamas tikai pāris kadru sekundes, lai saliktu puzli. Tagad vienu no "populārākajām" Krievijas armijas vienības slepenību var uzskatīt par nosacītu.
"Rubikon" Krievijas armijā tika uzskatīta par eliti — tās kareivjus sauca par "kiberspeciālajiem spēkiem" un dronu kara varoņiem. Tomēr tagad ir atklāts, ka bāze patiesībā ir publiska. Tā atrodas ēkā, kas regulāri pieejama nepiederošām personām. Turklāt jau maijā šim centram trāpīja Ukrainas drons ar nosaukumu "Ļutij".
Spēka demonstrācijas vietā Krievijas propaganda atkal ir atmaskojusi savu armiju. Izrādās, ka pats Solovjovs "nodeva" to, ko Aizsardzības ministrija tik ļoti centās slēpt.