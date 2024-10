Sievietes, kuras nestrādā sāpīgu menstruāciju dēļ, izmaksā Apvienotajai Karalistei 13 miljardus eiro gadā

Pagājušajā gadā Apvienotās Karalistes labdarības organizācijas “Wellbeing of Women” veiktā aptaujā tika konstatēts, ka gandrīz visām no 3000 aptaujātajām sievietēm ir bijušas sāpīgas menstruācijas, savukārt 60% sieviešu šīs sāpes ir bijušas neizturamas. Vairāk nekā puse aptaujāto norādīja, ka ir grūti atrast palīdzību vai atbalstu menstruālo sāpju ārstēšanai, un 47% no aptaujātajiem apgalvoja, ka viņu darbavieta neuztver viņu menstruāciju problēmas nopietni.