Sidnejas amatpersonas noskaidrojušas lielveikala slaktiņa sarīkotāja identitāti

Viena no varmākas upuriem ir jaunā māmiņa Ešlija Guda. 38 gadus vecā sieviete ar smagiem ievainojumiem spēja no varmākas aizbēgt, tomēr viņas ievainojumi izrādījās pārāk smagi un sieviete no gūtajām traumām gāja bojā. Neilgi pirms saļimšanas uz veikala grīdas viņa paspēja garāmgājējiem nodot rokās savu mazuli, kurš uzbrukumā arī tika ievainots.