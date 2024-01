No restorāna, kas kļuva par iedvesmu slavenajai multfilmai "Gardēdis", mistiski pazudis vīns 1,5 miljona eiro apmērā

Parīzes restorāns "La Tour D'Argent" ir viens no slavenākajiem Francijas restorāniem, kuram ir ne tikai "Michelin" zvaigzne, bet tā ēdienkarte izceļas ar slaveno pīļu ēdienu, iespaidīgo skatu uz Notre Dame, kā arī vīna pagrabu, kurā pašlaik ir aptuveni 300 000 pudeļu.

Šim restorānam ir arī tas gods kalpot par iedvesmas avotu Gusto restorānam Disneja izcilākajā filmā "Gardēdis".

Tomēr tas ir nonācis ziņu virsrakstos, jo slavenās ēstuves darbinieki ir atklājuši, ka kārtējās inventarizācijas laikā no pagraba pazudušas vairākas pudeles.

Tika izsaukta policija, kurai tika paziņots, ka 83 pudeles reta vīna - vīnogu šķirņu, kuru vērtība pārsniedz 1,5 miljonus eiro - ir pazudušas. Zādzība būtu notikusi laikā no 2020. gada janvāra līdz 2024. gada janvārim.

Kā ziņo Francijas ziņu izdevums "Le Parisien", nav konstatētas ielaušanās pazīmes. Tātad ļoti diskrēta zādzība...

Pazudušo vīna pudeļu sarakstā ir pudeles no "Domaine de la Romanée-Conti", kas ir slavena ar to, ka ražo dažus no pasaules izcilākajiem un dārgākajiem vīniem.

Par 2011. gada ražas vīna pudeli pazinēji maksās līdz pat 14 000 eiro, savukārt tiešsaistes vīna tirgotāji 1999. gada DRC Grand Cru pudeli novērtē par aptuveni 28 000 eiro.