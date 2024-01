Lietuvā no privātā kapitāla fonda pārvaldītiem uzņēmumiem piesavināti gandrīz 17 miljoni eiro; tie "pazuduši" azartspēļu biznesā

Fonda pārvaldītie uzņēmumi "Žvirgždaičių energija", "Nullus" un "Moelta" ir lūguši tiesu atzīt to tiesības uz piesavinātajiem finanšu līdzekļiem un atgūt elektronisko naudu no Stepukona un azartspēļu uzņēmumu kontiem.

Tiek apgalvots, ka varētu būt piesavināti 7,74 miljoni EUR no "Žvirgždaičių energija", 2,04 miljoni EUR no "Nullus" un 6,8 miljoni EUR no "Moelta" līdzekļiem.

"BaltCap" 2023. gada novembrī lauza līgumu ar Stepukoni un vērsās tiesībsargājošajās iestādēs pēc tam, kad tika konstatēti pārkāpumi viņa pārvaldītajās finansēs.