Pasažieris ar savu rudo kaķi Tviksu 11. janvārī brauca no Urālu pilsētas Jekaterinburgas uz Sanktpēterburgu. Kādā brīdī Tvikss bija izkļuvis no kaķa pārvadāšanas kastes un devās ceļot pa vagonu, līdz viņu pamanīja pavadone un Kirovas dzelzceļa stacijā viņu izmeta no vagona -20 grādu salā. Dzīvnieku atrada vairāku kilometru attālumā no dzelzceļa stacijas, viņš gandrīz nedēļu bija mocījies spelgonī, kas naktī mēdza sasniegt pat -30 grādus.

Kaķa izdzīvošanas izredzes būtiski samazināja arī tas, ka viņam pavisam nesen bija veikta vēdera operācija.

Kaķa prombūtni pārvadātājs atklāja, kad vilciens jau izbrauca no Kirovas. Sākotnēji pavadone apgalvoja, ka kaķis pats aizbēdzis, bet vēlāk publicētie novērošanas kameras ieraksti skaidri parāda, ka pavadone viņu izsviež no vagona.

Хозяин погибшего кота Твикса рассказал, что проводницам было известно о перевозке питомца.



Когда кота в вагоне уже не было, проводница сообщила, что Твикс сам выбежал на станции. Но есть видео, где проводница выкидывает кота из вагона, якобы приняв его за "бездомного". pic.twitter.com/bR5Y6PP9y9 — Дуся Нюшина (@DNusina) January 21, 2024

Человек вез в поезде кота.В переноске.Кот после операции. Купил билет, все как положено. Заснул. Проснулся- кота нет. Проводница сказала- значит сбежал. Но на записи камеры видно, что она просто выбросила кота.



Хорошо, что в самолетах двери на лету проблематично открываются… pic.twitter.com/FVV3bZUJ6j — Ольга🇩🇪💛💙Безумцы в очередь и нах (@lass_mich_reden) January 19, 2024

Tviksu pa visu pilsētu meklēja vairāki simti brīvprātīgo, diemžēl 20. janvārī kaķi atrada nosalušu. Vietējos medijos vēsta, ka kaķa nāve bija iestājusies pavisam neilgi pirms viņa atrašanas.

Kaķa saimnieks ir pārliecināts, ka pavadone nevarēja viņa mīluli noturēt par klaiņojošu kaķi, jo viņam bija nopirkta atsevišķa biļete. Viņš ir apņēmības pilns panākt vainīgo sodīšanu, vajadzības gadījumā vēršoties kaut pie prezidenta Vladimira Putina — kaut gan tas izklausās diezgan savādi, vērsties pie asiņainu karu izraisījuša diktatora, lai gūtu taisnīgumu kaķa lietā.

Sākotnēji “Krievijas dzelzceļš” paziņoja, ka neatbild par pasažieru rokas bagāžu, bet vēlāk solīja turpmāk saviem darbiniekiem aizliegt izsēdināt dzīvniekus no vilcieniem. Savukārt policija atteikusies ierosināt krimināllietu, uzskatot, ka par kaķa drošību bija jārūpējas tā pārvadātājam.