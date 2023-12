"Tā ir sāpīga tēma." Ukrainas bruņoto spēku karavīrs atklāj, kādas veselības problēmas rodas frontes līnijā

Veselības loma kara laikā

"Karš notiek jau sen, vēl būs ilgi, dzīvojam un karojam mēs smagos apstākļos, tāpēc veselība un fiziskā forma cīnītājiem var būt sāpīga tēma. Man šķiet, ka man divu gadu laikā tomēr ir izdevies saglabāt pieņemamu veselību un fizisko formu," raksta militārpersona.

Viņaprāt, vissvarīgākā sastāvdaļa ir uzturs. Viņš atzīmē, ka ēdiens Ukrainas bruņotajos spēkos ir gana labs, taču karavīri paši izvēlas, ko ēst. Un bieži vien šī izvēle ir nepareiza.

"Galvenā problēma ir pārmērīgs saldumu patēriņš. Tā ir sava veida epidēmija. Ēd iebiezināto pienu ar visu pēc kārtas, cepumiem, kolu, cukuru, konfektēm, un tas viss ir ievērojamā daudzumā," stāsta Strokaņs.

Tāpēc viņš aicina militārpersonas samazināt vai izvairīties no saldumu ēšanas. Tas palīdzēs jums justies labāk, izvairīties no liekā svara vai pat zaudēt svaru. Cukurs ir ātra enerģija, taču to var iegūt ne tikai no saldumiem.

Vēl viena problēma ir enerģijas dzērieni

"Tie satur tonnu cukura un stimulantu. Jāpaliek nomodā. Lobiet saulespuķu sēklas, tās arī ļoti palīdz, lai arī ne īpaši noderīgas, tomēr enerģijas dzērieni ir sliktāki. Papildus aprakstītajām problēmām ar cukuru, enerģijas dzērieni var kļūt arī par sirds un asinsvadu slimību katalizatoru. Tie nav joki, jo pazīstu foršus virsniekus, kuri miruši no sirds un asinsvadu slimībām," piemēru min Jevgeņs.

Nākamais punkts ir ūdens. Kara apstākļos militārists iesaka kaut ko dzert no rīta un pirms gulētiešanas.

Strokaņs stāsta, ka daudzām militārpersonām ir problēmas ar vēderu, jo viņi ēd neuzsildītu pārtiku. Ja jums šķiet, ka frontes līnijā atrasties nav iespējams, Jevgeņs dalās ar atklājumu.

"Ņemiet maisiņu ar sauso pārtiku, sarullējiet caurulītē, ielieciet krūzītē, ielejiet ūdeni un lieciet uz ierakuma sveces līdz vārīšanās brīdim. Maisiņš rēgosies no krūzes apmēram līdz pusei, bet var vēlāk apgriezt un uzsildīt auksto daļu. Rezultātā uzsildīta pārtika un verdošs ūdens tējai," iesaka vīrietis.

Viņš arī atzīmē dzīvnieku olbaltumvielu nozīmi, kas bieži vien trūkst armijas uzturā. Tāpēc, kad šāda iespēja pastāv, nepilnības ir jāaizpilda.

Vēl viena svarīga veselības sastāvdaļa karā ir fiziskās aktivitātes. Protams, bez sporta zāles var būt grūti noslogot daudzus muskuļus, bet tomēr iespējams.

"Stiepju līdzi divas lētas hanteles pa 22 kilogramiem un man ar tām pietiek. Kājas vai muguru ar tām labi nenoslogosi, bet mūs interesē izturība. Tāpat staigāt daudzus kilometrus bruņās pa dubļiem un nekrist - tas ir neslikts muskuļu treniņš un mērens kardio," piemēru min Jevgēņs.

Viņš arī piebilst, ka jārūpējas par dzirdi, redzi, zobiem un veselīgu miegu. Strokaņs iesaka nerakt blindāžas.

"Labāk rociet alas, nevis blindāžas. Tā katram būs sava ala bez lieka trokšņa un drošāk cīnītājiem, jo blindāža viegli savelkas, aprokot visus iekšā, ja tajā būs trieciens. Ar alām tā vēl nav bijis, bet tās arī ir jāstiprina," raksta militārpersona.

Galu galā viņš aicina visus neatstāt novārtā savu veselību, jo mēs karojam pret spēcīgu ienaidnieku un mums būs vēl daudz izaicinājumu pēc uzvaras.