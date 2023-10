Tomsone uzskata – kaut arī gultas blaktis tiešām ir, īstais iemesls ir cits: “Milzu nauda, ekonomiskās un politiskās cīņas, un kaut kādu skandālu tak pirms Olimpiādes Parīzei vajag!”



Jau gandrīz trīsdesmit gadu Parīzē dzīvojošā latviete Agnese

Tomsone gan saka: “Man nav automašīnas, braukāju ar sabiedrisko transportu, un nevienu blakti neesmu redzējusi.”



Turklāt Tomsone ir nekustamā īpašuma māklere, pati izīrē apartamentus tūristiem, bet ne reizi savā darbā nav saskārusies ar blaktīm, arī viņas viesi un kolēģi no profesionālā loka nav sūdzējušies.



Tas nenozīmē, ka asinssūcēju nav nemaz. “Problēma ir bijusi visu laiku, es to esmu pieredzējusi divas reizes. Vispirms kā studente, kad īrēju istabiņu, otrreiz, kad man bērni bija mazi, dzīvoju 20. gadsimta 30. gados celtā mājā, blaktis ielīda dzīvoklī pa skursteni,” stāsta Tomsone.



Viņa izsauca indētājus un uz 48 stundām pameta mājokli. “Kad atgriezos, grīda bija pilna, visādi tārpiņi, simtkāji, mušas, zirnekļi, nevarēju iedomāties, ka tik daudz “lopu” tur dzīvojuši. Visu izmazgāju, nopirku jaunus matračus, blaktis vairs neatgriezās.”



Par tagad sacelto ažiotāžu Tomsone rausta plecus: “Vajag taču skandālu. Ko tad viņas, uz olimpiādi sajuka prātā?” Viņa spriež, ka panikas cēlāji ir britu prese: “Mūžīgā sāncensība starp britu “roast beef” un franču vardēm, sākot no 14. gadsimta Simtgadu kara līdz Napoleona kariem.”

Tomsone iesaka olimpiādes priekšvakarā mazāk baidīties no blaktīm, jo svarīgāk ir izvairīties no krāpniekiem – naktsmītņu izīrētājiem. Galu galā aprēķināts, ka vidēji uz parīzieti ir piecas žurkas. “Labi, ka uz 2,1 miljonu vietējo iedzīvotāju, nevis vēl arī 44 miljoniem tūristu, kas 2022. gadā apmeklēja Parīzi,” piebilst Tomsone.