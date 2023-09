Spēcīgā zemestrīcē Marokā gājuši bojā gandrīz 300 cilvēki; sabrukušas vairākas vēsturiskas ēkas

6,8 magnitūdas stipra zemestrīce notika Marokā, aptuveni 70 km attālumā no Marakešas. Valsts iekšlietu ministrija ziņo, ka gājuši bojā vismaz 296 cilvēki. 153 cilvēki ievainoti.

Bez pajumtes palikušie iedzīvotāji patrveras drošā vietā. (Foto: AFP/Scanpix)

Marokas ģeofizikas centrs ziņoja, ka Atlasa kalnu reģionā notikusi 7,2 magnitūdas stipra zemestrīce. ASV Ģeoloģijas dienests lēš, ka zemestrīce bija 6,8 magnitūdas, un paziņoja, ka tā notikusi salīdzinoši seklā 18,5 km dziļumā.

Kalnu apvidus, kur notika zemestrīce, atrodas aptuveni 70 km uz dienvidrietumiem no Marakešas. Zemestrīce sākās pēc pulksten 23:00 pēc vietējā laika. Tā bija jūtama arī piekrastes pilsētās Rabātā, Kasablankā un Essauirā.

Kā vēsta aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Marakešas iedzīvotājiem, vecpilsētā, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, sabrukušas vairākas ēkas. Vietējā televīzija demonstrēja kadrus ar nogāzušos mošejas minaretu, atzīmē aģentūra.

Šī bija stiprākā zemestrīce Marokā daudzu gadu laikā. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Marokāņi sociālajos tīklos ievietoja video, kuros redzama dažu ēku sagrūšana. Tūristi un citi cilvēki ievietoja video par cilvēku evakuēšanos no restorāniem Marakešā.

Šī ir stiprākā zemestrīce Marokā daudzu gadu laikā. Lai gan zemestrīces Ziemeļāfrikā ir relatīvi reta parādība, 1960.gadā 5,8 magnitūdu zemestrīce pie Marokas pilsētas Agadiras prasīja tūkstošiem cilvēku dzīvību.

Pēdējo reizi spēcīga zemestrīce Marokā pieredzēta 2004.gadā. Togad 6,4 magnitūdas stiprā zemestrīcē dzīvību zaudēja vairāk nekā 600 cilvēku.

Jaunās zemestrīces epicentrs atradās augstu Atlasa kalnos uz dienvidiem no Marakešas un uz rietumiem no slēpošanas kūrorta Ukaimedenas. Netālu no epicentra atrodas Ziemeļāfrikas augstākais kalns Tubkals. Zemestrīcei sekoja vairāki simti pēcgrūdienu.