"Kas var notikt? Visādi var būt" - ko Lukašenko intervijā pateica prokremliskajai propagandistei no Ukrainas

"Dažas dienas pirms kara tikāmies ar Putinu viņa ārpilsētas rezidencē. Viņš man it kā teica: "Klausies, Saša, tu zini, tāda situācija, ja, nedod Dievs, kas notiks, nu, mēs esam sabiedrotie..." Es saku: "Kas var notikt?" "Nu, visādi var būt. Tu mani piesedz, lūdzu." Un es pirmajās dienās pēc "specoperācijas" sākuma paziņoju, ka Baltkrievija neiesaistās šajā konfliktā, bet šaut mugurā krieviem mēs neļausim. Tas bija saistīts ar lūgumu "piesegt" Putinu. Viņš, visticamāk, baidījās no sitiena mugurā no Rietumiem.

Pēdējā mūsu saruna ar Putinu atkal skāra situāciju, kaut kā sirdīs jau. Viņš saka: "Slikti, ka mēs saskārāmies - divas tautas. Un jūs, baltkrievi, esat iesaistīti. Nu slāvi!" Un piebilda tik domīgi: "Neviens taču tur nedomāja pakļaut, paverdzināt, atņemt neatkarību Ukrainai. Mums tas nebija vajadzīgs. Bet vajadzēja taču atbilstoši uzvesties un mums problēmas neradīt."

Šobrīd ir daudz sarunu par pasauli: "Ko darīt?" Mēs šajā sakarā izsakām dažādus viedokļus. Un ne jau tas, kā daži Rietumos to mēģina iedomāties, ka Lukašenko "nogulās zem Putina", dara, ko viņš teica. Tas, kurš mani pazīst, zina, ka tas nav iespējams. Ar manu raksturu, ar manu pieeju. Bija laiki, kad mums dzirkstīja tā, ka …

Putins nav sajucis prātā, to es jums simtprocentīgi varu pateikt. Kaut kādus impēriskus mājienus viņā es nenovēroju. Viņš pārdzīvo šo notikumu sakarā. Kā cilvēks ir absolūti adekvāts un pieredzējis, viņš analizē, aprēķina, mēģina skatīties uz priekšu. Viņš spers soli, tad ilgi, ilgi skatīsies, vai ir vērts spert otro soli. Bet esmu pārliecināts, ka viņš nekad nav lasījis, ka vajag kādu paverdzināt. Tās ir blēņas.

Runā, ka Putins nav tas. Viņš ir pilnīgi ne tas. Tas jau ir Putins kvadrātā. Viņš jau ir gudrāks un viltīgāks. Ja kāds domā, ka pēc Prigožina dumpja Putins ir novājināts, tad tās ir pilnīgas muļķības. Putins ir vienkārši mobilizētāks. To mūsu pretiniekiem vajadzētu zināt. Neviens šodien Putinu nekur negāzīs. Domāju, ka nākamais prezidents Krievijā būs Putins. Vēlēšanas pēc pusgada. Sāncenšu šobrīd Krievijā Putinam nav."