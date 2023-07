Putins uzdevis kopēt sagrābto Ukrainas bruņojumu

Krievijas bruņojums ir “visai efektīvs” un šis tas, piemēram, tanks T-90 “Proriv” ir labākais pasaulē, TV kanālā “Rossija-1” klāstīja Putins. “Bet arī pretinieks ražo mūsdienīgu tehniku,” tomēr atzina diktators. “Ja ir iespēja ieskatīties iekšā un paskatīties, ja tur ir kaut kas, ko var izmantot pie mums, tad kāpēc ne?”

Pirms vairāk nekā mēneša sāktais Ukrainas pretuzbrukums rit lēnāk nekā gribētos. Tikai jūnijā Ukraina zaudējusi 155 tehnikas vienības, tostarp 24 tankus. To vidū bijuši desmit vācu “Leopard”. “The New York Times” avoti no rietumvalstu ierēdņiem atzīst, ka līdz 20% uz fronti nosūtītās Ukrainas kara tehnikas cietuši vai iznīcināti pirmajās divās uzbrukuma nedēļās. Tomēr zaudē arī krievi – 129 tehnikas vienības, ieskaitot 32 tankus.