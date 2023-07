Publiskots "rokenrola karaļa" vienīgās meitas nāves cēlonis

Ziņojumā teikts, ka dziedātāja mirusi dabīgu cēloņu dēļ, bet sirdslēkmi izraisīja “tievās zarnu nosprostojums”. Šo zarnu nosprostojumu mēdz izraisīt zarnu vēzis, medikamenti vai saaugumi (rētaudi), kas veidojas pēc operācijām. Preslijai šādu saaugumu izraisīja svara samazināšanas operācija, kas viņai tika veikta pirms vairākiem gadiem. “Šī ir pazīstama šāda veida operācijas ilgtermiņa komplikācija,” teikts tiesu medicīnas eksperta slēdzienā.

Speciālisti norāda, ka no tievās zarnas aizsprostojumu izraisītie nāves gadījumi ir reti. Pārsvarā šādos gadījumos cilvēki jūt spēcīgas sāpes un tiktu nogādāti slimnīcā.

31 Foto Cilvēki godina Lizas Marijas Preslijas aiziešanu slavenajā Greislendas savrupmājā +27 Skatīties vairāk

Liza Marija Preslija nomira 2023. gada 12. janvārī 54 gadu vecumā. Tas notika dažas stundas pēc tam, kad viņa tika nogādāta slimnīcā Losandželosā pēc sirdsdarbības apstāšanās, un sākotnēji ārstiem izdevās viņu reanimēt.

Divas dienas pirms nāves Liza Marija un viņas māte Priscila Beverlihilzā bija piedalījušās "Zelta globusa" balvu pasniegšanas ceremonijā, kurā Ostins Batlers ieguva labākā aktiera balvu par rokenrola karaļa atveidojumu filmā "Elviss".

Liza Marija, kurai piemita daļa no tēva harizmas, gāja viņa pēdās, šī gadsimta pirmajos gados izlaižot savus rokmūzikas albumus un parādoties uz skatuves ar Petu Benataru un citām rokzvaigznēm. Viņa pat izveidoja tiešas muzikālas saites ar mirušo tēvu, pievienojot savu balsi Elvisa dziesmu "In the Ghetto" un "Don't Cry Daddy" ierakstiem.

"Tā ir bijusi visa mana dzīve," Preslija 2012. gadā sacīja intervijā ziņu aģentūrai AP, runājot par sava tēva ietekmi. "Es apzinos, ka vienmēr esmu bijusi [viņa] apbrīnotāja. Viņš vienmēr ir mani ietekmējis."

Preslija kopā ar savu māti dzīvoja Kalifornijā pēc tam, kad viņas vecāki 1973.gadā izšķīrās. Viņa atcerējās savu tēvu no viņa Tenesī štata Memfisas privātnama "Graceland" apmeklējumiem. 1977. gada 16. augustā Elviss Preslijs nomira 42 gadu vecumā savā "Graceland" īpašumā, kad viņa meitai bija deviņi gadi.

Preslija vēlāk iekļuva mediju ziņās gan ar savu cīņu ar narkotikām, gan ar dažām ļoti slavenām laulībām. Viņa bija precējusies četras reizes, tai skaitā ar Maiklu Džeksonu un Nikolasu Keidžu.

Džeksons un Preslija 1994. gadā apprecējās Dominikanas Republikā, bet pēc diviem gadiem šķīrās. Viņas laulība ar Keidžu 2002.gadā ilga tikai četrus mēnešus.

Preslija arī iesaistījās daudzos labdarības pasākumos - no nabadzības apkarošanas programmām, kuras administrēja Elvisa Preslija Labdarības fonds, līdz palīdzības sniegšanai orkānā "Katrina" cietušajiem.

Preslijai bija divi bērni - aktrise Railija Kīo un dziedātājs Bendžamins Kīo - no bijušā vīra Denija Kīo, kā arī dvīņumeitas no bijušā vīra Maikla Lokvuda.

Pēc Lizas Marijas nāves viņas mātes advokāti iesniedza Losandželosas tiesā pieteikumu, kurā viņa apstrīd nesen mirušās meitas testamentu. mātes pieteikumā apstrīdēts 2016. gadā izdarītais grozījums Lizas Marijas testamentā, kurā Priscilla vairs nav norādīta kā mantojuma pārvaldniece. Viņas un bijušā biznesa menedžera Barija Sīgela vietā par mantojuma pārvaldniekiem tika iecelti Lizas Marijas bērni Railija Kīo un Bendžamins Kīo. Bendžamins izdarīja pašnāvību 2020. gadā 27 gadu vecumā. Liza Marija apglabāta viņam blakus un pavisam netālu no sava tēva.