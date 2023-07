Londonā, automašīnai ietriecoties skolā, ievainoti septiņi bērni un divi pieaugušie

Policija pavēstīja, ka neuzskata šo incidentu par teroraktu.

Policija un mediķi tika izsaukti uz meiteņu skolu "The Study" plkst.9.54 (plkst.11.54 pēc Latvijas laika). Avarējušo automašīnu vadījusī persona palika notikuma vietā, atklāja policija, piebilstot, ka aizturēšana netika veikta.

Incidents notika aptuveni pusotru kilometru no kluba "All England Lawn Tennis and Croquet Club", kurā norisinās Vimbldonas tenisa turnīrs.

Vimbldonas pārstāvis parlamentā Stīvens Hamonds raidorganizācijai BBC sacīja, ka vairāku cietušo stāvoklis ir kritisks.