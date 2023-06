Krievijas zinātniekus aicina radīt bioloģisku ieroci pret anglosakšiem

Tā viņš komentējis Kremli atbalstošā "Telegram" kanāla "Mash" publikāciju, kurā apgalvots, ka ASV grasās izvieto bioloģisko laboratoriju Norvēģijas Arktikā – Lāču salā, dažu stundu kuģojumā no Murmanskas.



"Viņi taču speciāli pēta katras tautas genofondu un genofondam grasās piemērot to ieroci, kas šo tautu iznīcinās. Jāķeras pie anglosakšiem – tie ir galvenais ienaidnieks. (..) Un viņiem par to jāzina, ka, puiši, nedod dievs, jūs saņemsiet pretī ne mazāku atbildi," klāsta Guruļevs.



Viņš arī apgalvo, ka Krievija gatavo aizsardzību pret bioloģiskajiem ieročiem, piemēram, "masveidā būvē un modernizē pretmēra stacijas", taču esot vajadzīgs ne tikai aizstāvēties, bet arī būt gataviem uzbrukt – "skriet pa priekšu lokomotīvei". Guruļevs agrāk ir arī aicinājis veikt preventīvu kodoltriecienu pa NATO valstīm.

Pērn Krievijas prezidenta Tālo Austrumu lietās pilnvarotā vietnieks Grigorijs Kuranovs pavēstīja, ka anglosakši ar "neauglības vīrusa" palīdzību grib divtik samazināt Krievijas iedzīvotāju skaitu, no 100 līdz 50 miljoniem. Ar to pietikšot derīgo izrakteņu ieguvei un darbam kaitīgā ražošanā, bet visus labumus saņemšot 200 miljoni izredzēto no kopumā saglabātā cilvēces "zelta miljarda".