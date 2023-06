Vispirms pa logu mazā meitiņa, pēc tam mamma — krievu dziedātājas cienītāji satriekti

Jeļizaveta Kuturova ar meitu (ekrānuzņēmums no soctīkliem)

Nelaime notikusi Krievijas Mordovijas republikas galvaspilsētā Saranskā. Kā stāsta aculiecinieki, vispirms pa logu izkrita meitiņa, kuru aizveda uz reanimāciju, bet pēc brīža uz loga palodzes parādījusies viņas 34 gadus vecā mamma — bijusī tautas mūzikas ansambļa "Rosiči" soliste Jeļizaveta Kuturova. Viņas vīrs tobrīd atradies Maskavā.

Policija noskaidro traģēdijas cēloņus, par galveno versiju pašlaik uzskata meitas slepkavības mēģinājumu, kam sekojusi pašnāvība, vēsta vietējie plašsaziņas līdzekļi. Tiesa, radi šādai versijai nepiekrīt. Kuturovas vīratēvs apgalvo, ka Jeļizavetas dzīvesveids nav izraisījis nekādas pretenzijas.

“Nesen Ļiza atgriezās no ciema, kur apglabāja radinieku no Toljati. Viss bija normāli. No rīta mana sieva viņai piezvanīja parunāties," sacīja bēdu sagrauztais vīrietis. "Pa dienu man piezvanīja dēls. Viņš pastāstīja par notikušo, pēc tam uzreiz izbrauca no Maskavas. Es uzreiz devos šurp. Mazmeitiņa pašlaik ir slimnīcā reanimācijā. Pat grūti iedomāties, kas varētu būt noticis. Ļiza nekad nav pārmērīgi lietojusi alkoholu. Viņai bija divas augstākās izglītības. Labi dzīvoja kopā ar manu dēlu. Bija savs dzīvoklis, labiekārtoja arī māju ciemā. Nekas neliecināja par nelaimi. Kā tā?! Kā to pārdzīvot?!”