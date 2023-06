Lai izglābtu cilvēci un nospiestu Rietumus uz ceļiem, vajag uzšaut ar kodolieročiem, uzskata Kremļa politologs

Šim nolūkam nepieciešams vispirms rietumvalstīm izteikt ultimātu, bet ja to neizpildīs — pielietot kodolieročus.

Karaganovs uzskata, ka Doneckas, Luhanskas, Zaporižjas un Hersonas apgabalu “atbrīvošana” būs tikai minimāla Krievijas uzvara, bet tuvākā gada vai divu laikā visu Ukrainas austrumu un dienvidu “atbrīvošana” būs tikai mazliet lielāks panākums, ar kuru nedrīkst samierināties — Ukrainas paliekās saglabāsies “saniknoti ultranacionālistiski iedzīvotāji”, un atkal neizbēgami ar viņiem nāksies karot, viņš raksta izdevumā "Profil".

Pat pilnīgas Ukrainas aneksijas perspektīva Karaganovam nesagādā īpašu prieku, jo Krievijai būs darīšana ar to neieredzošiem iedzīvotājiem, kuru “pāraudzināšana” prasīs daudzus gadu desmitus, un jebkurš no minētajiem Ukrainas kara beigu variantiem, īpaši pēdējais, “novērsīs Krievijas uzmanību no tās garīgā, ekonomiskā, militāri politiskā centra kategoriski nepieciešamās novirzes uz Eirāzijas austrumiem un iestrēgsim bezperspektīvajā rietumu virzienā”.

Viņaprāt, daudz pievilcīgāks variants — Ukrainas austrumu un dienvidu aneksija, bet Ukrainas paliekām uzspiest kapitulāciju ar pilnīgu demilitarizāciju, taču tas ir iespējams “tikai tad, ja un kad mēs spēsim salauzt Rietumu gribu”. Krievijai ir nepieciešama pilnīga un graujoša uzvara nevis pār Ukrainu, bet visiem Rietumiem.

“Nepieciešams atjaunot bailes no kodoleskalācijas, citādi cilvēce ir nolemta.” Krievijai ir jāatjauno Rietumos bailes no kodolkara un jāizvirza tiem ultimāts. “Taču kas notiks, ja neatkāpsies? Jau galīgi pazaudējuši pašsaglabāšanās sajūtu? Tad nāksies dot triecienu pa mērķiem vairākās valstīs, lai jukušos vestu pie prāta. Tā ir morāli briesmīga izvēle — mēs pielietosim Dieva ieroci, nolemjot sevi smagiem garīgiem zaudējumiem. Taču ka to neizdarīt, var iet bojā ne tikai Krievija, bet, visticamāk, beigsies visa cilvēces civilizācija.”

Kad Krievija reāli pielietos kodolieročus, NATO padosies. “Tikai tad, ja Baltajā namā sēdēs neprātis, kurš turklāt ienīst savu valsti, Amerika riskēs ar triecienu, lai “aizsargātu” eiropiešus, izsaucot uz sevi atbildi, riskējot ar nosacītu Bostonu dēļ nosacītas Poznaņas”, bet Ķīna un citas valstis pat pateiksies Krievijai par atbrīvošanu no Rietumu hegemonijas.