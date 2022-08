Šolcs piemin Navaļnija saindēšanas otro gadadienu

"Mums par to vajadzētu padomāt tagad," videovēstījumā paziņoja Šolcs, norādot, ka arī pret Ukrainu sāktais karš ir radījis sekas Krievijai.

"Brīvība un demokrātija jau bija apdraudēta. Bet tagad brīvības izteiksme ir vēl vairāk apdraudēta, un daudzi baidās izteikt savas domas [Krievijā]," piebilda Šolcs.

Tieši tāpēc ir tik svarīgi domāt par Navaļniju šajās dienās, uzsvēra Šolcs.

Šolcs nosauca Navaļniju par drosmīgu cilvēku un teica, ka viņš iestājas par principiem, "kas parāda labas izredzes daudziem Krievijas pilsoņiem."

Navaļnijam 2020.gada 20.augustā kļuva slikti lidojuma laikā no Tomskas uz Maskavu, un ar saindēšanās simptomiem viņš nesamaņā tika nogādāts Omskas slimnīcā.

22.augustā Navaļnijs no Krievijas tika pārvests uz Vāciju, kur viņa ārstēšanu uzņēmās Berlīnes Universitātes klīnika "Charite". 2.septembrī Vācija paziņoja, ka iegūti neapstrīdami pierādījumi, kas apliecina, ka Navaļnijs ir saindēts ar nervus paralizējošu kaujas vielu, kas pieder pie "Novičok" grupas.

Šo slēdzienu apstiprinājušas arī Francijas un Zviedrijas laboratorijas, kā arī Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija.

Navaļnijs uzskata, ka aiz viņa indēšanas stāv Kremlis, kas to vairākkārt noliedzis.

2021.gada gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā pēc noindēšanas mēģinājuma ar ķīmisko ieroci "Novičok".

Šā gada 24.martā tiesa piesprieda Navaļnijam vēl deviņus gadus ieslodzījumā par "krāpšanos" un "tiesneša apvainošanu".

Šis spriedums nomainījis pērn februārī piespriesto sodu, kas nozīmē, ka Navaļnijam cietumā jāpavada vēl astoņi gadi.

Tiesa lēma, ka turpmāk cietumsods viņam jāizcieš stingrā režīma kolonijā ar lielākiem ierobežojumiem.

Jūnijā viņš tika pārvests no kolonijas Pokrovā uz stingrā režīma koloniju Meļehovo, kas atrodas netālu no Vladimiras pilsētas aptuveni 250 kilometrus uz austrumiem no Maskavas.

Par šo koloniju mediji vairākkārt veikuši izmeklēšanas saistībā ar nežēlīgu apiešanos ar ieslodzītajiem.