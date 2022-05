Krievijas karaspēks ar artilēriju apšaudījis bēgļu kolonnu Hersonas apgabalā

"Ar artilēriju tika apšaudīta mierīga bēgļu kolonna, kas no Berislavas puses izbrauca no Hersonas apgabala. Orki viņus no rīta sapulcināja, turēja apmēram tūkstoti mašīnu saulē un tikai pēcpusdienā sāka izlaist pa 200 mašīnu partijām, lai piesegtu savas militārās tehnikas pārvietošanos. Plkst.16 orki deva nekrietnu triecienu mierīgai [bēgļu] kolonnai, kas jau atradās mūsu kontrolētā teritorijā Bila Krinicas rajonā," rakstīja Vilkuls savā "Telegram" kanālā.

Viņš precizēja, ka artilērijas šāviņu sprādzienos ievainoti vairāki cilvēki, starp kuriem bija 2011. gadā dzimis bērns un 1954. gadā dzimusi sieviete. Abi tika ievainoti ar šāviņu šķembām.

"Viņiem ir sniegta visa nepieciešamā palīdzība. Sieviete atrodas vienā no Krivijrihas slimnīcām," piebilda Kirivijrihas militārās administrācijas vadītājs.