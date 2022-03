Uz Krieviju piespiedu kārtā deportēti 4000 Mariupoles iedzīvotāju, viņi tiek meklēti pagrabos, ziņo avoti

"Šie cilvēki nekad nav turējuši rokās ieroci," 24 gadus vecais Oleksijs, kurš dzīvo Doneckas apgabalā, stāstīja "Kyiv Independent". Aizvesti ir viņa kādreizējie skolasbiedri, paziņas, bijušie kolēģi.

Amerikāņu izdevums "The New York Times" saņēmis sīkāku informāciju par Krievijas īstenoto Mariupoles iedzīvotāju piespiedu izvešanu uz attāliem Krievijas reģioniem. Mariupoles domes deputāts un mēra vietnieks Pjotrs Andrjušenko preses izdevumam atklājis, ka Krievija jau deportējusi aptuveni 4000-4500 pilsētu iedzīvotāju. Tiek ziņots, ka iedzīvotāji Taganrogā nogādāti bez pasēm. Andrjušenko uzskata, ka aizvesti ir tie, kuri slēpās no apšaudēm un sprādzieniem Mariupoles sporta kompleksā. Ārsts Eduards Zarubins, kurš trešdien pameta pilsētu, sacīja, ka uztur sakarus ar trim ģimenēm, ko Krievijas karavīri ar varu aizveduši uz Taganrogu. "Tagad krievi staigā pa pagrabiem un tur atrastos cilvēkus ar varu ved uz Taganrogu," situāciju apraksta dakteris Zarubins.

