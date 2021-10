Par valsts nodevību Ukrainas tiesa aizmuguriski apcietina ekspremjeru Azarovu

"Šodien Kijevas Pečeru rajona tiesas īpašais tiesnesis apmierināja Valsts Izmeklēšanas biroja izmeklētāja lūgumu, kas saskaņots ar ģenerālprokurora biroja prokuroru. Bijušajam Ukrainas premjerministram Mikolam Azarovam, kas tiek turēts aizdomās par valsts nodevību, ko cilvēku grupa veikusi pēc iepriekšējas sazvērestības, ar tiesas lēmumu aizmuguriski izraudzīts drošības līdzeklis apcietinājums," teikts paziņojumā.

Ukrainas un Krievijas vienošanās par Krievijas Melnās jūras flotes atrašanās Ukrainas teritorijā saturu un nosacījumus tā laika Ukrainas premjerministram uzspiedis Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs, noskaidrots pirmstiesas izmeklēšanā.

"Pilnībā saprotot šīs vienošanās sekas Ukrainai, bijušais Ukrainas premjerministrs apzināti nodrošināja dokumenta projekta vīzēšanu un saskaņošanu no pilnvaroto amatpersonu puses. Tādā veidā viņš sekmēja Krievijas interešu īstenošanu visās vienošanās projekta saskaņošanas un iemiesošanas fāzēs," norādīja Valsts Izmeklēšanas birojs.

Vienošanās, ko 2010.gada 21.aprīlī Harkovā parakstīja Ukrainas un Krievijas prezidenti Viktors Janukovičs un Dmitrijs Medvedevs, paredzēja pagarināt Krievijas Melnās jūras flotes atrašanos Sevastopolē no 2017. līdz 2042.gadam, automātiski pagarināt to par vēl pieciem gadiem, ja nevienai no pusēm pret to nebūs iebildumi, kā arī noteica nomas maksu par flotes uzturēšanos.