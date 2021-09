Francijā no darba atstādināti vairāki tūkstoši nevakcinētu veselības aprūpes darbinieku

Viņš piebilda, ka vēl vairāki desmiti cilvēku ir iesnieguši atlūgumu, jo nav vēlējušies vakcinēties.

Ministrs norādīja, ka veselības aprūpes nozarē kopumā strādā 2,7 miljoni cilvēku, un veselības aprūpes pakalpojumi ir nodrošināti.

Francijā no 15. septembra vismaz vienu vakcīnas devu jābūt saņēmušiem slimnīcu un pansionātu darbiniekiem, ugunsdzēsējiem, civilās aizsardzības un žandarmērijas darbiniekiem. Nevakcinētie darbinieki tiks atstādināti no darba pienākumu pildīšanas bez algas saglabāšanas.

Tiem, kuri saņēmuši tikai vienu vakcīnas devu, līdz vakcinācijas procesa pabeigšanai darbā jāuzrāda negatīvs tests.

Lai paātrinātu vakcināciju, darbiniekiem ir atļauts uz vakcināciju pieteikties darba laikā.

Nevakcinētie darbinieki var doties atvaļinājumā, lai izvairītos no atstādināšanas no darba. Tiklīdz viņi būs vakcinējušies, sankcijas pret viņiem beigsies, uzsver amatpersonas. Nevakcinētus darbiniekus nevar atlaist no darba, norāda amatpersonas.

Pilnībā vakcinēto veselības aprūpes darbinieku līmenis pagājušajā nedēļā svārstījās no 84 līdz 91%. Laikraksts "Le Monde" vēstīja, ka vairākās lielajās slimnīcās vakcinācijas līmenis sasniedzis 95%.